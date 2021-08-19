Фитнес-рай для интровертов: в столице открылся первый мини-клуб без персонала

В клубе работает система Face ID - нужно посмотреть в терминал распознавания лица и только тогда дверь откроется. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Удаленка» продолжает менять жизнь. Люди уже привыкли к новым форматам работы, покупкам одежды и еды с доставкой на дом, общению по видеоконференциям. Тотальная цифровизация дошла и до фитнес-клубов – в Москве открыли первый автоматизированный мини-клуб без персонала. Для входа даже не нужны пластиковые карты и браслеты.

Посмотри в камеру – дверь и откроется

Инновационный фитнес-клуб X-Fit Point открылся месяц назад в новом жилом квартале на Сельскохозяйственной улице. Первое, что нужно сделать перед тем, как идти в клуб – скачать мобильное приложение и зарегистрироваться. Следующий шаг – загрузить фото, но не для красоты, а (внимание!) для того, чтобы открыть дверь в фитнес-клубе. Дальше оплатить тренировку и забронировать время.

Фитнес-клуб удалось найти быстро. Через панорамные окна видно, как занимаются девушки. Дергаю ручку двери – закрыто. Вспоминаю, что тут новая система Face ID – нужно посмотреть в терминал распознавания лица и только тогда дверь откроется. Был и другой вариант – просто в мобильном приложении нажать кнопку «открыть дверь». Приходить нужно строго по записи – доступ в клуб открывается за 20 минут до начала тренировки.

Клуб действительно мини - 146 м2. В зале для групповых занятий сможет заниматься около пяти-шести человек и столько же в общем зале с тренажерами.

Онлайн-тренировки без тренера получаются тоже результативными – бери и повторяй, глядя на большой экран. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это идеально для таких, как я. В зале тренироваться люблю, но, когда там почти нет людей. Большие людные залы мне не нравятся. Все смотрят, как ты выполняешь упражнения, мужчины стоят обсуждают. Плюс, клуб находится возле дома и работает круглосуточно, поэтому можно прийти в любое время, - рассказывает клиентка Марина.

То есть захотел человек побегать в пять или шесть утра, но на улице дождь или мороз, так никаких проблем – показал сонное лицо в камеру и фитнес-клуб открылся.

«Удаленный администратор»

Обычно в любом фитнес-клубе нужно начинать с того, что сдать верхнюю одежду, поздороваться с администраторами, взять ключ от шкафчика для одежды. В X-Fit Point все это «любезности» убрали. Есть раздевалка и ящик для вещей. Просто придумываешь пароль из цифр, и дверца закрывается - даже не нужен ключ. Можно начинать тренировку.

На групповые занятия тренер не приходит – упражнения записаны на видео. Фото: Иван МАКЕЕВ

Зал группового тренинга и тамбур отделены стеклянными перегородками. Есть вендинговые аппараты и места для коворкинга с подзарядками гаджетов. Ничего лишнего.

- А если все-таки человеку нужна какая-то реальная помощь или связаться с администратором?

- При необходимости можно связаться с удаленным администратором, который имеет доступ к видеокамерам и системам клуба. К тому же в клубе ведется видеонаблюдение в режиме 24/7 и установлены «тревожные» кнопки, - объяснили в X-Fit.

Вижу, как девушка занимается, глядя на большой экран, как в кинотеатре. Только смотрела она не фильм, а как тренер демонстрировала упражнения.

- Это онлайн-тренировка. Но я частично делаю упражнения, которые показывает тренер, а частично те, которые хочется мне, - говорит Оксана.

Присоединяюсь к занятию. Беру коврик, необходимые кубики и ремни. Тренер с экрана достаточно понятно все объясняет – будто она с нами рядом.

- Но «живые» тренировки тоже есть. Мне нравится офлайн-формат – можно записываться на занятия с тренером. К тому же он показывает, как правильно заниматься на тренажерах для тех, кто не знает. В целом, формат «клуб без персонала» действительно удобный, ведь не нужно звонить и записываться на тренировки, все можно сделать онлайн, - рассказывает клиентка клуба Александра.

Есть и финансовая выгода – платить можно за конкретное посещение, а не покупать абонемент на год. Разовое посещение стоит 649 рублей и оплатить его можно в том же приложении, где и записаться на занятие.

Клиентам нравится камерность мини-клуба и что на тренажеры нет очередей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати

Мини-клуб без персонала пока единственный в Москве. В ближайшее время планируется открытие подобных клубов в других городах России, в том числе и в Санкт-Петербурге. Если формат получит массовый положительный отклик, то фитнес-клубов в формате «у дома» и «без персонала» станет больше.

Что взять с собой на тренировку:

- мобильный телефон (необходим для открытия двери и онлайн-сервисов),

- спортивную форму и обувь,

- воду,

- полотенце для занятий на тренажерах и душа.

Где: Сельскохозяйственная улица, 35. Станция метро «Ботанический сад».

Когда: круглосуточно.

Стоимость: разовое посещение – 649 рублей, тариф на месяц – 2697 рублей.