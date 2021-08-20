Сельскохозяйственную улицу в столице реконструируют

Фото: Иван ВИСЛОВ

В ближайшие годы полностью обновят участок Сельскохозяйственной улицы от Северо-Восточной хорды до Юрловского проезда. Сейчас город выбирает подрядчиков для проектирования.

«В скором времени планируем приступить к проектно-изыскательским работам по реконструкции Сельскохозяйственной улицы, - сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас проводим торгово-закупочные процедуры по выбору подрядчика. Проектирование планируем завершить в течение восьми месяцев».

Победителю конкурса предстоит спроектировать мосты через реки Лихоборку и Яузу, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций. Кроме реконструкции самой Сельскохозяйственной улицы в порядок приведут участки улиц Вильгельма Пика и Декабристов. Помимо этого, обновят и отрезок от Проектируемого проезда № 1 до улиц Декабристов и Олонецкой.

Вдоль Сельскохозяйственной улицы проложат боковые проезды. Вдобавок построят четыре проектируемых проезда, реконструируют Олонецкую улицу от Березовой аллеи до Проектируемого проезда № 4. По проекту планируются также два новых подземных пешеходных перехода - около дома 39, строения 9 и около дома 42, строения 1 на Сельскохозяйственной улице. Каждый из них оснастят пандусами и лифтами.

Напомним, до конца 2023 года в Москве запустят 266 километров новых дорог, 88 искусственных сооружений и 54 пешеходных перехода. За это время также завершат строительство Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, Южной рокады.