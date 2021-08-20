В Москве полиция подстрелила голого темнокожего

О парне известного немного. У него нашли студенческий билет из РУДН

Неспокойная пятница, 20 августа 2021, в районе Выхино-Жулебино. На перекрестке Ферганской и Самаркандского бульвара кипели страсти. Все началось с бучи, которую устроил пассажир автобуса. Темнокожий стучал в кабину водители и размахивал ножом.

Водитель вызвал на подмогу полицию. Экипаж был неподалеку и оперативно прибыл на остановку. Однако бузотер решил обороняться до конца. Но делал это в экстравагантной манере.

— Молодой человек снял кофту, майку, затем штаны и остался в одних трусах. Он размахивал ножом перед полицейскими. Те сначала стреляли в воздух. Но когда стало понятно, что парень не думает сдаваться, ему выстрелили в ногу. Но его это не остановило. Истекая кровью, он продолжил отступать и пятился по дороге сотню метров. Затем вновь предпринял попытку напасть. Тогда ему выстрелили в живот, — рассказали kp.ru очевидцы.

Только после этого неадекват остановился. С места ЧП его увезла реанимация. В пресс-службе ГУ МВД по Москве не смогли дать оперативный комментарий по ситуации. Обычно, в подобных ситуациях назначается внутренняя проверка. Действия сотрудников разбираю и выносят вердикт, насколько оправданным было применения огнестрела.

Ситуация нашла отклик у поклонников черного юмора в соцсетях.. Некоторые шутили, что это предвестник российского Black Lives Matter и «выхинский» Джордж Флойд. О парне известного немного. У него нашли студенческий билет из РУДН. Наверняка, интересно взять кровь у молодого человека для анализа на предмет запрещенных веществ.