В столице разрабатывают программу строительства дорог до 2030 года

Рафик Равилович Загрутдинов, руководитель Департамента строительства Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичи не сидят на месте. Каждый день на личном и общественном транспорте передвигаются по городу миллионы людей. Причем не только из дома на работу и обратно, но и по делам, в гости, на шопинг и в места отдыха. Чтобы сэкономить время в пути, столичные власти сегодня увязывают все маршруты в единую систему. О главных дорожных проектах в интервью «Комсомольской правде» рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ВРЕМЯ В ПУТИ УЖЕ ЭКОНОМИМ

- Рафик Равилович, транспортный каркас столицы планируется создать к 2024 году. Из каких дорог его «собирают»?

- Формирование транспортного каркаса - это комплексная программа. Ведь его основная задача – создать благоприятные условия для передвижения горожан. Транспортный каркас включает в себя строительство автомобильных дорог, метрополитена, развитие МЦД и транспортно-пересадочных узлов для того, чтобы все это интегрировать в единую систему. Важно сократить время пассажиров в пути и создать им комфортные условия. Потому что в дороге в принципе тоже можно и работать, и читать. Особенно сегодня, когда развиваются IT-технологии, вполне возможно в комфорте продолжать созидать и работать. Немаловажное значение имеет и сокращение сроков доставки товаров до потребителя.

Еще в 2010 году, когда мэр Москвы Сергей Семенович Собянин планировал эту задачу, мы первым делом реконструировали вылетные магистрали, и дальше обеспечили их надежную связку с МКАДом. При этом 18 из 22 развязок на МКАДе уже реконструировали. Теперь создаем хордовые соединения для создания поперечных связей между районами. На сегодня построена Северо-Западная хорда. На Северо-Восточной хорде остались два самых сложных участка с большим количеством искусственных сооружений вдоль промышленных площадок. По поручению мэра один участок строится с опережением графика – от Открытого шоссе до Ярославского, и развязка с Ярославским шоссе. Его завершаем в этом году. Дальше в следующем году соединяем Ярославку с Дмитровкой. Таким образом, две глобальные хордовые магистрали города будут готовы уже в следующем году.

- Но еще остается Юго-Восточная хорда…

- Это совершенно новая хордовая магистраль. На всех 10 участках маршрута стройка уже началась. В перспективе Юго-Восточная хорда соединяется с Северо-Восточной хордой и доходит до Симферопольского шоссе, пересекая МКАД. Это действительно большая магистраль. В основном Северо-Восточная хорда будет бессветофорная, а на Юго-Восточной мы пытаемся минимизировать светофорное регулирование. На Южной рокаде также активно ведется строительство на пяти участках. Основная работа по дорожной части транспортного каркаса завершится в 2023-м. Но уже сейчас мы начинаем формировать новые проекты еще на 10 лет вперед.

- Дороги уже начинают ускоряться?

- Новый транспортный каркас в комплексе дает положительный эффект. Один из главных показателей - время в пути. Так вот, эта цифра уже снизилась на 15 процентов. Но мы не просто должны оценивать дорожную ситуацию пробками, когда красный цвет на карте города изменится на зеленый. Человеку нужна комфортная среда, там, где он живет, ездит и работает. Надо понимать, город - это живой механизм, он всегда будет развиваться. Мы сейчас создаем огромный транспортный каркас, основные магистрали, словно кровеносные сосуды, артерии и много-много капилляров. Их надо связывать, поэтому эта работа будет продолжаться. К тому же в столице действует программа реновации, с комплексным освоением территорий в том числе и бывших промышленных площадок.

Формируемый транспортный каркас позволит эффективно решать не только сегодняшние задачи, но и станет базисной основой для перспективного развития города на много лет вперед.

С 2010 года Сергей Семенович Собянин решает не только накопившиеся проблемы в части транспортной инфраструктуры, но и создает задел развития города в перспективе.

ПРОБОК МЕНЬШЕ - ДЫШАТЬ ЛЕГЧЕ

- Хорды свяжут между собой прежде разделённые районы города. Могли бы рассказать подробнее о преимуществах хордового кольца для жителей?

- Хордовые магистрали намного эффективнее кольцевой системы. Возьмем Северо-Восточную хорду. Есть платная магистраль Москва – Санкт-Петербург, которая подходит к МКАД в районе Бусиновской развязки. Далее по хорде проезжаем через весь город и на противоположной стороне, в районе Некрасовки соединяемся с новой строящейся дорогой Москва – Нижний Новгород – Казань, дальше - Екатеринбург. Но это ни в коем случае не означает, что Москва превращается в транзитный город. В основном транзитный поток транспорта забирает ЦКАД. Преимущество хордовых магистралей заключается в том, что они не только связывают вылетные магистрали, но и сами выполняют функции вылетных магистралей, выводя транспортные потоки за МКАД. Кроме того, для водителей сокращается время в пути. Ведь, как и во всех мировых столицах в Москву ежедневно приезжает много работающих. Кроме этого многие москвичи имеют загородную недвижимость, где проживают в летнее время, откуда тоже каждый день добираются на работу.

Когда мы запустили Северо-Западную хорду по Алабяно-Балтийскому тоннелю, мы связали соседние районы, ранее разделенные Ленинградским проспектом. Раньше жители двух районов тратили 30-40 минут, чтобы переехать из одного района в другой. А после запуска магистрали на дорогу у них уходит 4-6 минут. Когда машины едут со средней скоростью, без остановок, тогда и экологическая ситуация улучшается, снижается выброс выхлопных газов.

- На МКАДе осталось реконструировать последние четыре из основных пробочных развязок. Что сейчас происходит на этих участках? Будет ли продолжаться обновление кольцевой автодороги?

- Сейчас реконструируем четыре объекта на МКАДе – на пересечении с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, улицей Липецкой, улицами Верхние поля и Капотня. С опережением пока идут Алтуфьевское и Осташковское шоссе. Остальные участки находятся на начальных этапах строительства. После реконструкции 18 развязок на МКАДе, прибавилось 300 километров дорог в однополосном исчислении. Это огромный объем. Напомню, длина МКАДа – 109 километров. То есть прежняя нагрузка с кольца перераспределилась на новые эстакады. Эти дополнительные километры в направленных съездах качественно совсем другие, если сравнивать со старыми клеверными развязками. Пропускная способность дороги уже существенно выросла. Основные работы на МКАДе планируется завершить к 2023 году.

Пока еще остается несколько устаревших развязок в восточной части МКАДа, которые тоже можем улучшить. Не исключено, что после 2024 года обновление продолжится на этих участках.

МНЕВНИКОВСКУЮ ПОЙМУ УКРАСИТ НЕОБЫЧНЫЙ МОСТ

- В столице проходит конкурс на лучшие проекты автомобильных и пешеходных мостов через Москву-реку. Сколько переправ, где и когда планируется построить?

- При формировании транспортного каркаса мы в целом смотрим и переходы через реки. С 2011-го по 2020 годы в столице построено 16 мостов. Например, крупные мосты на Северо-Западной хорде, в районе парка «Остров мечты» через Нагатинский затон. До 2024 года планируем открыть еще 11 новых мостов. В том числе в районе Мневниковской поймы в створе двух улиц - Заводской и Мясищева - появится архитектурно выразительный, красивый мост. Ведь мосты должны не только обеспечить проезд, но и украсить город. Поэтому инженерам предстоит оценить идеи участников конкурса, чтобы можно было это построить. Еще и стоимость не должна быть заоблачной. Надеюсь, к концу этого года увидим проекты.

- Сейчас в столичном Стройкомплексе разрабатывается программа строительства дорог до 2030 года. В чем ее особенность?

- Сегодня идет комплексное освоение территорий в рамках реновации, которая затронет миллион жителей. Сергеем Семеновичем Собяниным поставлена задача при градостроительном развитии определить, где разместятся рабочие места, будущие жилые кварталы. Исходя из этого, мы создаем условия для гармоничного развития города. Каждая построенная дорога служит привлечению инвесторов. Ведь они строят не только жилье, но и много рабочих мест с высокой добавленной стоимостью. Поэтому наша задача - сделать так, чтобы вложенные деньги из бюджета привлекали внебюджетные инвестиции. Новые дороги нужны для обновления и развития города. Программу дорожного строительства до 2030 года планируется представить для обсуждения руководству столицы в этом году.