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Происшествия21 августа 2021 17:41

В отеле Одинцовского округа отравились дети-спортсмены

Они приехали на сборы, но тренировкам помешала кишечная инфекция
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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21 августа 2021 из дома отдыха «Ершово» на скорой увезли несколько ребят.

21 августа 2021 из дома отдыха «Ершово» на скорой увезли несколько ребят.

Фото: Александр ГЛУЗ

21 августа 2021 из дома отдыха «Ершово» на скорой увезли несколько ребят. Все они воспитанники секции по фехтованию из Одинцова. Приехали командой на сборы. Диагноз, с которым забирали детей - острая кишечная инфекция.

— По предварительным данным в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие доставлено семь малолетних в возрасте от 10 до 13 лет. Проверка поручена Одинцовской городской прокуратуре. Будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

К проверке подключился и Роспотребнадзор. Они отобрали на исследования пробы блюд, которые давали накануне. Взяли смывы с предметов и проверяют сотрудников пищеблока.

В парк-отеле «Ершово» корреспонденту kp.ru сообщили, что не располагают информацией об инциденте. Директор дома отдыха Михаил Солодовников прочитал сообщение, но не ответил.

Парк-отель расположен в одноименном селе. В разгар пандемии его переоборудовали под обсерватор для людей в карантине. У места отдыха высокие оценки на виртуальных картах. Хотя можно найти и негативные отзывы, в которых пользователи жалуются на низкое качество питания и антисанитарию.

Подобные истории имеют различное продолжение. Иногда ограничиваются предписания Роспотребнадзора. А если удается явно доказать вину, то могут завести и уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В случае вреда детям, виновнику грозит до шести лет колонии или штраф до 500 тысяч рублей.

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