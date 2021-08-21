Взрыв гранаты в квартире на северо-западе Москвы: подросток принес взрывное устройство домой

В московской квартире взорвалась граната. Дети и отец получили ранения. Фото: Прокуратура г. Москвы.

Вечером 21 августа на улице Малая Набережная в районе Покровское-Стрешнево раздался хлопок в жилой многоэтажке. Дома были родители и двое сыновей — 12 и 14 лет. В квартире что-то взорвалось: дети и отец получили ранения.

Первая версия была связана с газом.

— Аварийная бригада оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. Инцидент произошел в жилой комнате. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, — сообщили kp.ru в пресс-службе АО «МОСГАЗ».

Фото: Прокуратура г. Москвы.

Реанимация примчалась на место, однако транспортировать пострадавших в больницу сразу же не смогли. Раны были слишком серьезные, пришлось оказывать помощь на месте. Сначала скончался 14-летний парень. Его родных повезли в больницу, но по дороге потеряли и 44-летнего отца. За жизнь 12-летнего ребенка сейчас борются врачи. Мама детей была в другой комнате и она не пострадала.

Представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова сообщала kp.ru, что возбуждены два уголовных дела.

— По признакам преступлений, предусмотренных статьями за причинение смерти по неосторожности и незаконный оборот оружия. По данным следствия сработало техническое устройство. Предположительно, подросток незадолго до случившегося принес его в квартиру, — сообщили в пресс-службе.

Фото: Прокуратура г. Москвы.

Что за предмет ведомство называет «техническим устройством» до конца неясно. Потому что взрывотехники еще не проводили необходимых экспертиз, которые бы достоверно смогли определить источник взрыва. Предположительно, это могла быть учебная или самодельная граната.

Учебные гранаты это не всегда муляжи. Некоторые лишены поражающих элементов, но оборудованы боевым запалом. Например, УЗРГМ или УЗРГМ-2. Его задача подорвать основную часть гранаты. Чтобы это сделать, в капсюле содержится детонирующее вещество. Учебные гранаты с боевыми запалами используют для тренировок в вооруженных силах, чтобы солдаты могли рассчитывать время броска. Когда чека сорвана, спустя несколько секунд происходит небольшой взрыв. Подобные ЧП уже случались в России, но, как правило, обходились без летальтного исхода, но с серьезной травмой конечностей.

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