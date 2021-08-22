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Общество22 августа 2021 10:25

Следующая остановка - «Бракосочетание»: В московском метро впервые поженились две пары

Торжественная церемония прошла ночью на станции «Маяковская»
Павел КЛОКОВПавел КЛОКОВ
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За два года в необычных местах поженились более 13 тысяч человек

За два года в необычных местах поженились более 13 тысяч человек

Фото: Иван МАКЕЕВ

Этот исторический момент должен запомниться навсегда, а потому две столичные парочки решили расписаться под землей - на глубине 33 метра. Для этого они дождались, пока поезда московского метрополитена заедут в депо и 22 августа после часа ночи спустились с сотрудниками загса на станцию «Маяковская» (она считается одной из самых красивых в Москве и даже получила в своё время Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке).

Станция «Маяковская» считается одной из самых красивых в Москве

Станция «Маяковская» считается одной из самых красивых в Москве

Фото: Иван МАКЕЕВ

До этого похожий опыт в столице уже был, только брак регистрировали не в метро, а на Северном речном вокзале и Московской канатной дороге.

Чтобы расписаться в метро, нужно дождаться часа ночи

Чтобы расписаться в метро, нужно дождаться часа ночи

Фото: Иван МАКЕЕВ

Параллельно с этим мужем и женой влюбленные пары становились и становятся на смотровых площадках, в разных особняках и усадьбах, в Москвариуме и Планетарии, в башнях Москва-Сити, в Останкино, на стадионах, в ресторанах и даже на ипподроме.

За два года в необычных местах поженились более 13 тыс. человек.

Молодожены решили расписаться под землей - на глубине 33 метра

Молодожены решили расписаться под землей - на глубине 33 метра

Фото: Иван МАКЕЕВ

Подать заявление на заключение брака в необычном формате можно онлайн на портале mos.ru или лично в отделе загс. Стоимость госпошлины - 350 руб. (при обращении с помощью интернет-сервиса - 245 руб.).

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