Следующая остановка - «Бракосочетание»: В московском метро впервые поженились две пары

За два года в необычных местах поженились более 13 тысяч человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Этот исторический момент должен запомниться навсегда, а потому две столичные парочки решили расписаться под землей - на глубине 33 метра. Для этого они дождались, пока поезда московского метрополитена заедут в депо и 22 августа после часа ночи спустились с сотрудниками загса на станцию «Маяковская» (она считается одной из самых красивых в Москве и даже получила в своё время Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке).

Станция «Маяковская» считается одной из самых красивых в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

До этого похожий опыт в столице уже был, только брак регистрировали не в метро, а на Северном речном вокзале и Московской канатной дороге.

Чтобы расписаться в метро, нужно дождаться часа ночи Фото: Иван МАКЕЕВ

Параллельно с этим мужем и женой влюбленные пары становились и становятся на смотровых площадках, в разных особняках и усадьбах, в Москвариуме и Планетарии, в башнях Москва-Сити, в Останкино, на стадионах, в ресторанах и даже на ипподроме.

За два года в необычных местах поженились более 13 тыс. человек.

Молодожены решили расписаться под землей - на глубине 33 метра Фото: Иван МАКЕЕВ

Подать заявление на заключение брака в необычном формате можно онлайн на портале mos.ru или лично в отделе загс. Стоимость госпошлины - 350 руб. (при обращении с помощью интернет-сервиса - 245 руб.).