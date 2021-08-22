В центре Москвы экипаж прогулочного теплохода спас тонущего мужчину

Похожие случаи в Москве происходят с печальной периодичностью. Фото: стоп-кадр видео

ЧП произошло накануне в Таганском районе недалеко от арочного Краснохолмского моста. В Москве-реке был замечен взрослый мужчина (в одежде и с рюкзаком), который барахтался и явно нуждался в помощи.

В этот момент мимо проходил двухпалубный прогулочный теплоход «Москва-85» (ОАО «Пассажирский порт»). Причем пустой.

Увидев человека за бортом, члены экипажа приняли решение кинуть ему спасательный круг. И с помощью веревки вытащить его на судно.

Фото: стоп-кадр видео

Один из удивленных прохожих снял это на видео и прокомментировал ситуацию так:

- Нет, ну разве можно такое представить? Реально происходит спасение человека... Вот это мы вышли прогуляться.

Спустя пяти-семи минут мужчина, упавший в реку, был в безопасности.

К сожалению, похожие случаи в Москве происходят с печальной периодичностью. Только людей чаще всего вытаскивают не члены экипажа гражданских судов, а сотрудники ГОЧСиПБ.

Около месяца назад, например, был спасен мужчина, тонувший в районе набережной Тараса Шевченко. Его также подняли на борт судна (в районе Новоарбатского моста) и доставили к причалу «Гостиница «Украина», где уже стояла карета скорой помощи.

Днем ранее спасатели вытащили из реки мужчину в районе Живописной бухты. Он, как выяснилось, наглотался воды и потерял сознание. Спасти его удалось с помощью слаженной работы сотрудников ГОЧСиПБ, а также реанимационным действиям, которые они применили.