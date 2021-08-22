Пожар произошел на детской площадке в торговом центре в Мытищах

В Мытищах горит торговый центр. Фото: Кадр видео

Как сообщили kp.ru в областном управлении МЧС, вызов из подмосковных Мытищ к ним поступил 22 августа в 16.16:

- Горит нежилое здание на улице Мира, 32/2.

Как выяснилось, это торговый центр 4DAILY. И огонь вспыхнул не где-нибудь в магазине или на складе, а в детской комнате. На одном из видео, снятом очевидцем, хорошо видно, как полыхает извилистая горка для катания. Людей начали эвакуировать ещё до приезда спасателей.

- Всего для ликвидации пожара было привлечено более 70 сотрудников и 21 единица техники, - добавили в ведомстве.

Пожар начался на детской площадке Фото: Кадр видео

Торговый центр, в котором произошло ЧП, включает в себя магазины бытовой техники, детских товаров, обуви, одежды, парфюмерии, продуктов. В тех же стенах работают всяческие развлекательные площадки - от компьютерных и стрелковых клубов до сети кальянных и школы бильярда.

Как стало известно «КП», в 16.59 пожар был локализован, а в 17.01 полностью ликвидирован.

Сведений о пострадавших не поступало. Информация уточняется.

Очевидцы также сообщают, что во время задымления на территории всего ТЦ работала пожарная сигнализация, и среди эвакуируемых людей были не только посетители, но и предприниматели-продавцы, которые там работают.