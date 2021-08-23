Северо-Восточную и Северо-Западную хорды соединят в 2022 году

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Хордовые маршруты стали главным дорожным проектом столицы. Напомним, к 2023 году свяжут четыре скоростные трассы - Юго-Восточная, Северо-Восточная, Северо-Западная хорды, а также Южная рокада. У каждой из них появятся выходы на МКАД. Общая длина хорд - почти 350 километров.

На Северо-Восточной хорде сейчас строят отрезок от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда. Дорога позволит связать Северо-Восточную и Северо-Западную хорды.

- Работы на этом участке ведутся с опережением графика, - рассказал журналистам сегодня, 23 августа, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - По контракту у нас срок завершения - конец следующего года. Но мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача ускорить сроки строительства.

По его словам, запуск движения на этом участке ориентировочно планируется весной будущего года. Сейчас здесь завершилось бетонирование плит проезжей части путепроводов. Строители проводят гидроизоляцию проезжей части, отсыпку въездов и съездов с эстакад, красят пролетное строение, а также бетонируют боковые барьерные ограждения.

Фото: Светлана ВОЛКОВА

ЧТО СТРОЯТ

На участке Северо-Восточной хорды от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда:

- проложат и реконструируют 4,68 километра дорог, в том числе два путепровода

общей длиной 314 метров;

- реконструируют соседние улицы;

- построят отрезок Сусоколовского шоссе от Алтуфьевского шоссе до Сусоколовского путепровода.

Кроме того, во время благоустройства вдоль трассы:

- разобьют 3,68 гектара газонов;

- высадят более 70 деревьев и почти 1200 кустарников.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Участок СВХ через Сусоколовские путепроводы:

- откроет для жителей районов Тимирязевский, Марфино, Останкинский выезд на прямой маршрут Северо-Восточной хорды в оба направления;

- значительно улучшит транспортную доступность одноименных станций МЦК, МЦД и метро «Окружная», а также одноименных станций МЦК и метро «Владыкино» за счет реорганизации подъездов автомобильного и общественного транспорта;

- снизит транспортную нагрузку Алтуфьевского шоссе, Дмитровского шоссе, а также крупных магистральный улиц - Сельскохозяйственная, Ботаническая, Комдива Орлова, Сигнальный проезд.

Путепроводы обеспечат связку между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами:

- один из них направит транспортные потоки на разворот над основным ходом

Северо-Восточной хорды, на съезд к Алтуфьевскому шоссе и на внутриквартальные дороги;

- второй откроет выезд через железнодорожные пути на Северо-Восточную хорду в сторону Ярославского шоссе.

На строящемся участке запустят двустороннее движение наземного общественного транспорта, а также построят остановки с посадочными площадками и павильонами ожидания.

Фото: Светлана ВОЛКОВА

КОГДА ОТКРОЮТ

Два последних участка Северо-Восточной хорды планируют запустить:

- от Ярославского до Открытого шоссе - до конца 2021 года;

- от Дмитровского до Ярославского шоссе - в 2022 году.

Полностью движение по СВХ откроется для водителей в 2022 году.

СПРАВКА «КП»

Северо-Восточная хорда пройдет от трассы М-11 «Москва-Санкт-Петербург» до Косинской эстакады (развязки на пересечении МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы) и далее за МКАД – до строящейся трассы М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань».

СВХ соединит крупные автомагистрали города – МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. При этом с неё появится выход на 15 крупных московских улиц – Фестивальную, Сельскохозяйственную, Березовую аллею, 3-й Нижнелихоборский проезд, Амурскую, Щербаковскую, Перовскую, Юности, Паперника и др.

Кроме того, СВХ обеспечит подъезд к 12 транспортно-пересадочным узлам, 21 станции метро и МЦК, а также к платформам МЦД-1 и перспективного МЦД-3. Общая длина СВХ – 106 километров (по прямой – 35 километров).

На ней построят 74 искусственных сооружения (40 км), в том числе:

- 66 эстакад (39 км), из них самая длинная эстакада в Европе - 2,5 км на участке СВХ от МКАД до Перовской улицы;

- 1 тоннель (480 м);

- 5 мостов (281 м);

- 2 путепровода (315 м);

- 17 пешеходных переходов.