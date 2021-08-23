Скульптура "Советская Белоруссия" спустя 20 лет вернулась в метро Москвы, но на другую станцию

Убрали и забыли о скульптуре "Советская Белоруссия" на долгие 20 лет. Нашли ее в 2018 году в электродепо "Новогиреево" и решили восстановить Фото: Алиса ТИТКО

О возвращении скульптуры "Советская Белоруссия" в Московский метрополитен сообщили десять дней назад. В Мосгорнаследии сказали, что она вернется на станцию метро "Белорусская" Замоскворецкой линии.

- Так красиво. Никогда не видела здесь эту композицию. Новая что ли? - обсуждают пассажиры на станции.

В интернете коренные москвичи напомнили, что изначально скульптурная композиция стояла на станции метро "Белорусская" Кольцевой линии.

- А как же тогда так произошло? Неужели перепутали станции? - удивляются пассажиры.

Скульптура "Советская Белоруссия" спустя 20 лет вернулась в метро Москвы Фото: Алиса ТИТКО

Корреспондент kp.ru стала выяснять, почему так произошло. Скульптурная композиция "Советская Белоруссия" действительно находилась на "Белорусской" Кольцевой линии - с 1952 до 1997 года. Стояла у торцевой стены на платформе. Этот факт подтвердили в Мосгорнаследии.

- При строительстве второго выхода на Лесную улицу скульптуру пришлось убрать, - сказали в Мосгорнаследии.

Были разговоры, что композиционно скульптура сильно близка скульптуре "Белорусские партизаны", которая стоит в переходе на Замоскворецкую линию.

Убрали и забыли о скульптуре "Советская Белоруссия" на долгие 20 лет. Нашли ее в 2018 году в электродепо "Новогиреево" и решили восстановить.

- Ее обнаружили сотрудники московского метрополитена. В 2019 году была начата работа по приведению ее в порядок, - рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Восстановили, очистили все элементы, а куда ставить? На прежнее место вернуть нельзя - станция "Белорусская" на Кольцевой довольно камерная для объемной "Советской Белоруссии". Были опасения, что скульптура в интерьер не впишется. Поэтому решили убрать монумент Ленину и поставить на его место отреставрированную находку.

- Ранее на этом месте располагался бюст Ленина, который будет перемещен в иное место на этой же станции, - рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Пока Владимир Ильич стоит за забором Фото: Алиса ТИТКО

Место нашли и для Ленина - во входной зоне на станции метро "Белорусская" Замоскворецкой линии. Пока Владимир Ильич стоит за забором и "приветствует" москвичей, которым нужно снять деньги из банкоматов. А на станции пассажиры делают многочисленные фото возле обновленной скульптуры.

- БССР. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Так вот ты какая "Советская Белоруссия", - рассматривают и обсуждают пассажиры.

- Хороший памятник. Пусть стоит.

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