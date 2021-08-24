На вершине сыра!

Пресс-служба правительства МО

- Мы, - говорит Дмитрий Оглоблин, - в Истру полтонны наших сыров повезем. 15 видов!

Дмитрий - один из основателей семейной сыроварни «Каменный Пояс», которая располагается под Луховицами, в деревне с вкусным названием Фруктовая.

А в Истре в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» ежегодно проводится главный российский фестиваль сыра - «Сыр Пир Мир», на который со всей страны приезжают сыровары и поклонники побаловаться мягкими, полутвердыми, твердыми и прочими сортами.

Пресс-служба правительства МО

Московская область, собственно, не случайно стала местом проведения этого фестиваля - регион буквально за несколько лет создал крепкую «сырную» индустрию. Усилиями энтузиастов да при помощи местных властей, которые (первые и пока единственные в стране!) запустили адресную программу поддержки производителей сыра. Так что немудрено, что Подмосковье сейчас - лидер среди субъектов РФ по объемам производства.

- Ни для кого не секрет, что Подмосковье - главный сырный регион страны. Сейчас мы на первом месте по производству этого продукта, - говорит вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. - Наш фестиваль «Сыр Пир Мир» уже давно вышел на федеральный уровень.

А ЕЩЕ - МЯСО, РЫБА И ВИНО

- Идея самим начать варить сыр пришла к нам, когда мы с женой и ее сестрой впервые сами приехали на «Сыр Пир Мир» в 2018 году, - продолжает Дмитрий.

Супруги Оглоблины - люди с экономическим образованием. Поэтому отнеслись к вопросу запуска собственной сыроварни максимально серьезно, с научным подходом.

- Начали изучать вопрос, ездили набираться опыта в сыроварни Италии, прошли обучение в НИИ сыроделия в Угличе. Так получилось, что запустились мы в год пандемии. Подмосковные власти, кстати, дали нам субсидию на покупку оборудования. К нынешнему фестивалю мы готовились целенаправленно. Весь сыр, который мы повезем в Истру, был сварен еще год назад. Сыр 12-месячной выдержки!

В этом году гастрономический фестиваль будет длиться целых четыре дня - с 26 по 29 августа. И, кстати, «Сыр Пир Мир» уже давно не просто ярмарка. Организаторам удается совместить на одной площадке и непосредственно сельское хозяйство - самые вкусные товары российских фермеров, и экономику, и культуру, и досуг.

- В этом году к нам приедут представители 400 фермерских хозяйств из 54 регионов России, - рассказала Наталья Виртуозова. - Все сорта сыра можно будет попробовать и купить по привлекательной цене. Но эта ярмарка уже не только про сыр. Будет мясная, молочная, хлебобулочная продукция, вино и пиво, рыба и мед. Такое расширение говорит о том, что ярмарка интересна предпринимателям. Тем, кто любит свое дело, создает уникальные и невероятно вкусные продукты.

Губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЁВ:

«Сыр давно стал одним из главных гастрономических брендов Подмосковья. Спасибо нашим сыроварам, которые готовят его с душой, держат марку. Благодаря их стараниям по итогам 6 месяцев 2021 года Подмосковье заняло первое место в России по производству сыра. Наша задача - сохранить лидерство. Для этого будем вводить новые предприятия сырного кластера, продолжим оказывать господдержку отрасли. Наш сырный фестиваль и ярмарка - не просто красивая традиция, но и возможность для фермеров представить свою продукцию, выбрать лучший сыр страны, обменяться опытом. В этот раз мы принимаем в Истре 400 производителей из 54 регионов. Ждем всех в гости и постараемся, чтобы всем было тепло, комфортно и вкусно».

На фестивале фермеры смогут показать себя, найти постоянных покупателей, расширить географию сбыта. А учитывая события, связанные с коронавирусом, ярмарка - отличная возможность выйти из застоя, в котором оказались многие отрасли.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Итак, что нужно знать о фестивале, если вы сюда едете в первый раз.

Помимо сыров, все гости могут отведать и приобрести здесь и целый список других фермерских товаров. В списке - мясная, молочная и хлебобулочная продукция, вино, пиво, рыба, мед.

На «Сыр Пир Мир» традиционно едут целыми семьями, поэтому большую программу приготовили и для детей.

Взрослые, помимо собственно торговых шатров с продуктами и товарами ремесленников, смогут посетить выставку современной сельхозтехники, концерты фолк-артистов, яркие фотозоны.

ЭТО ВАЖНО!

Адрес: городской округ Истра, деревня Дубровское, площадка сыроварни Олега Сироты.

Время работы: с 10.00 до 20.00.

Сайт: сырпирмир.рф

Жюри назовет победителей

Но апогеем фестиваля, конечно же, станет конкурс «Лучший сыр России». На протяжении всех четырех дней продукцию российских фермеров - пармезан, чеддер, гауду, камамбер, бри и десятки других сортов - будут дегустировать участники профессионального жюри. Это настоящие европейские звезды - знаменитый французский шеф-повар Мишель Луи Ленц, работавший в ресторанах, отмеченных звездами Michelin, а также директор одного из крупнейших мировых производств сыра Vacherin Fribourgeois Кристиан Дюк (Швейцария).

Конкуренция в этом конкурсе огромная! За заветные статуэтки и дипломы будут биться сотни отечественных сыроварен.

- В этом году я приеду на «Сыр Пир Мир» уже в третий раз. В первый год получила гран-при, на второй - сразу четыре приза. На этот раз, надеюсь, будет не хуже, - улыбается Ольга Кошелева, босс небольшой крафтовой сыроварни, делающей исключительно козьи сыры.

На фестиваль женщина добирается из Чебоксар - своим ходом, на легковой машине, любовно упаковав нежные сыры в термосумки.

- Для меня «Сыр Пир Мир» - однозначно главное событие года. Успех на фестивале для любой сыроварни означает новый вектор будущего развития. С одной стороны, важно, чтобы твои сыры попробовало как можно больше ценителей. С другой - призы, признание на таком большом национальном фестивале - это прорыв. Потому что за всеми этими конкурсами пристально следят лучшие сырные бутики Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. После первого же фестиваля со мной вышли на связь несколько бутиков, теперь они регулярно заказывают у меня продукцию. За два года - притом что во время пандемии у нас был серьезный откат - мы по объемам выросли примерно в 2 - 3 раза. Я благодарна правительству Московской области и Олегу Сироте за этот фестиваль. Это большое и важное дело!

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