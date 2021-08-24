В Москве покончил с собой известный экстрасенс Кусто

Утром 24 августа стало известно о смерти экстрасенса Дардо Кусто. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

44-летний Дардо Кусто - один из самых популярных в России экстрасенсов, потомственный шаман, парапсихолог и телеведущий. У мужчины было много клиентов среди звезд отечественной эстрады и политиков. Дардо снялся более чем в 30 документальных фильмах и телевизионных проектах, таких как «Животные-экстрасенсы», «Магия еды», «Пусть говорят», «Суперинтуиция», «Человек-невидимка», «Знаки судьбы» и многие другие.

Рано утром 24 августа стало известно о смерти экстрасенса. Его тело обнаружили в одном из хостелом на востоке Москвы. На место сразу направили наряд полиции.

— В комнате хостела на улице Перовской было обнаружено окровавленное тело 44-летнего уроженца Оренбургской области. На стене комнаты, где находился труп, была оставлена надпись: "Я буду жить всё равно!", выполненная кровью, которая предположительно является предсмертной запиской, — сообщил источник kp.ru

Cейчас полицейские выясняют обстоятельства гибели Дардо Кусто и опрашивают его близких, знакомых и персонал хостела. В качестве основной версии произошедшего пока рассматривают самоубийство. Друзья экстрасенса подтвердили, что несмотря на свою публичность и успех, Дардо Кусто иногда жаловался на одиночество и нехватку денег. Но его смерть стала для всех неожиданностью, в последние дни ничего подозрительного в поведении родственника близкие не замечали. Не вызвал экстрасенс опасений и у администратора хостела. Мужчина несколько дней прожил в комнате, которую ему снял племянник на время приезда в Москву. Всё это время Кусто вёл себя совершенно обычно. Лишь под утро персонал забеспокоился и сообщил о громких звуках, доносящихся из комнаты Кусто. Администратор побоялась заходить туда сама и позвонила родственнику экстрасенса. Когда комнату открыли запасным ключом, Дардо Кусто уже был мёртв.