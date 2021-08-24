В столице досрочно открылся после реконструкции Богородский путепровод

Фото: Денис Воронин/АГН Москва

На строящемся отрезке Северо-Восточной хорды от Лосиноостровской улицы до Ярославского шоссе запустили движение по Богородскому путепроводу. Его открыли досрочно после реконструкции.

- Путепровод построен с опережением контрактных сроков по проекту строительства Северо-Восточной хорды, - рассказал журналистам сегодня, 24 августа, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Богородский путепровод соединяет два района Восточного округа - Богородский и Метрогородок. Благодаря этому обеспечено бессветофорное движение Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Ярославского шоссе.

Напомним, ранее глава Депстроя сообщил, что строительство Северо-Восточной хорды планируют завершить до конца 2022 года. Движение по магистрали станут открывать участками.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Длина обновленного Богородского путепровода - 311 метров. На нем две полосы для движения машин.

Одновременно реконструировали соседнюю Лосиноостровскую улицу и поставили шумозащитные экраны.

Для пешеходов от станции МЦК «Белокаменная» до улицы Лосиноостровская обустроили дорожку шириной два метра. Вдоль нее подключили новые фонари.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Запуск путепровода позволит значительно ускорить Открытое шоссе, улицы Краснобогатырская, 5-й проезд Подбельского и смежный участок Северо-Восточной хорды.

Кроме того, по путепроводу вновь будут курсировать автобусы маршрутов №75 и № 822.