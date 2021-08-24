В столице досрочно открылся после реконструкции Богородский путепровод

Фото: Денис Воронин/АГН Москва
На строящемся отрезке Северо-Восточной хорды от Лосиноостровской улицы до Ярославского шоссе запустили движение по Богородскому путепроводу. Его открыли досрочно после реконструкции.
- Путепровод построен с опережением контрактных сроков по проекту строительства Северо-Восточной хорды, - рассказал журналистам сегодня, 24 августа, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Богородский путепровод соединяет два района Восточного округа - Богородский и Метрогородок. Благодаря этому обеспечено бессветофорное движение Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Ярославского шоссе.
Напомним, ранее глава Депстроя сообщил, что строительство Северо-Восточной хорды планируют завершить до конца 2022 года. Движение по магистрали станут открывать участками.
ЧТО СДЕЛАЛИ
Длина обновленного Богородского путепровода - 311 метров. На нем две полосы для движения машин.
Одновременно реконструировали соседнюю Лосиноостровскую улицу и поставили шумозащитные экраны.
Для пешеходов от станции МЦК «Белокаменная» до улицы Лосиноостровская обустроили дорожку шириной два метра. Вдоль нее подключили новые фонари.
В ЧЕМ ПОЛЬЗА
Запуск путепровода позволит значительно ускорить Открытое шоссе, улицы Краснобогатырская, 5-й проезд Подбельского и смежный участок Северо-Восточной хорды.
Кроме того, по путепроводу вновь будут курсировать автобусы маршрутов №75 и № 822.