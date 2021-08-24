В школах Москвы для учителей отменят обязательное ношение масок: "Более 80% педагогов прошли вакцинацию"

На встрече с педагогами и директорами городских школ мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках и в школах. Фото: REUTERS

Коронавирус постепенно отступает, и в столице смягчаются ковидные ограничения. Сегодня, 24 августа, на встрече с педагогами и директорами городских школ перед традиционным педсоветом мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках и в школах. По его словам, более 80% педагогов в столице прошли вакцинацию от коронавируса.

"Начинаем мы год неплохо, - сказал мэр. - Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите".

Во время общения с преподавателями Сергей Собянин рассказал, что с 1 сентября в 66 школах впервые откроются медиаклассы для ребят, которые планируют работать в СМИ, пиаре, с социальными сетями. В столичных школах станет больше популярных IT-классов. Развитие получили атомные и курчатовские классы, а в 44 школах откроют отдельные направления для будущих предпринимателей.

В столице планируют реализовать один интересный проект - интегрировать Московскую электронную школу с ведущими образовательными платформами страны.

- Открываем 24 виртуальные лаборатории и раздел "портфолио". Оценки теперь привязаны к темам уроков: можно видеть, за что "пять", а за что "тройка", - объяснил Сергей Собянин.

Ещё одной важной темой педсовета стали детсады. Мэр напомнил, что в год в столице строится порядка 40-50 образовательных зданий, школ, детских садов.

"Это позволяет нам в этом году принимать детей в детские дошкольные учреждения уже с двух лет и двух месяцев, - отметил Собянин. - Сегодня в 110 районах Москвы переводим этот стандарт до двух лет двух месяцев".

По его словам, в будущем такой стандарт может появиться в каждом районе города.

"Это возможно не во всех районах, но мы будем стараться, чтобы год от года довести эту возможность до всех районов Москвы", - сказал мэр.