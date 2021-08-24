В Москве умерла дочь Героя Советского Союза, летчицы из легендарного женского авиаполка «Ночные ведьмы»

Герой Советского Союза Полина Гельман, начальник связи авиационной эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, более известного как «Ночные ведьмы». Фото: ru.wikipedia.org

В полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины в одной из квартир на улице Алабяна в Москве. Прибывшие на место оперативные службы установили личность скончавшейся. Ей оказалась 72-летняя Галина Колосова - дочь Героя Советского Союза Полины Гельман, начальника связи авиационной эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, более известного как «Ночные ведьмы». Врачи скорой помощи уже ничем не могли помочь женщине и констатировали ее смерть.

«В одной из квартир на улице Алабяна было найдено тело 72-летней Галины Колосовой. Прибывшие на место медики предварительно установили, что женщина скончалась от естественных причин. Каких-либо следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Порядок в квартире также нарушен не был», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту смерти пожилой женщины. Тело Галины Владимировны направлено на медэкспертизу, которая должна установить точные причины смерти.

Мать умершей, Герой Советского Союза Полина Гельман, ранее также проживала в этой квартире, вплоть до смерти в 2005 году. В годы Великой Отечественной войны Полина Владимировна была пилотом и начальником связи авиационной эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка также известного как женский авиационный полк «Ночные ведьмы». Это был единственный женский авиационный полк, который на протяжении всей войны не менял своего состава и, от механиков до пилотов, состоял исключительно из женщин.

С 1942 года и до конца войны пилоты «Ночных ведьм» доблестно сражались на южных фронтах от Владикавказа до Крыма, а позже участвовали в боях над Белоруссией, Польшей и Восточной Пруссией (ныне Калининградской областью).

На счету старшего лейтенанта гвардии Полины Гельман 860 боевых вылетов и награда: звание Героя Советского Союза, а также медаль «Золотая Звезда», Орден Ленина, Орден Красного Знамени, Орден Отечественной войны 1-й степени и Орден Красной Звезды.