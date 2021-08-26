Владимир Путин объявил Благодарность коллективу компании «ЕвроХим»

Указом Владимира Путина за «большой вклад в развитие химической промышленности Российской Федерации, достигнутые трудовые успехи и в связи с 20-летием образования компании» коллективу компании «ЕвроХим» объявлена Благодарность Президента РФ.

Напомним, минерально-химическая компания «ЕвроХим» - один из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений не только в России — в мире. Всего предприятия холдинга выпускают более 100 видов продуктов. Руководство компании неоднократно заявляло, что ближайшие 5 лет «ЕвроХим» планирует стать самым безопасным, прибыльным, быстрорастущим и привлекательным производителем минеральных удобрений в мире.

На сегодня деятельность компании включает в себя добычу полезных ископаемых, а также производство и реализацию минеральных удобрений более чем в 100 стран мира. На сегодня предприятия «ЕвроХима» расположены в 8 регионах России, где работают более 26 000 сотрудников.

Владелец компании «ЕвроХим», российский предприниматель и меценат Андрей Мельниченко – крупнейший инвестор всего несырьевого сектора отечественной промышленности. За 20 лет работы компании общий объём инвестиций Андрея Мельниченко в российскую экономику составил свыше 20 миллиардов долларов, что является рекордным показателем для не нефтегазового сектора российской промышленности. Также Андрей Мельниченко является владельцем российских компаний СУЭК, СГК и НТК.

Во всех регионах присутствия предприятия «ЕвроХима» входят в число крупнейших налогоплательщиков, работодателей, региональных заказчиков, инвесторов как в экономику, так и в социальную сферу. Налоговые платежи компании «ЕвроХим» в 2018-2020 годы в бюджеты и государственные внебюджетные фонды составили 5,3 миллиарда рублей.