В Москве установили знаки, где чаще всего происходят аварии с участием самокатов

Самокатчики, по выводам специалистов транспортного комплекса, чаще всего попадают в аварии именно потому, что переезжают дорогу на скорости Фото: Иван МАКЕЕВ

Все больше и больше становится самокатов в городе. Их используют не ради забавы, а как полноценный транспорт. Одни едут через всю Москву в офис, вторые – доставляют пиццу, третьи – торгуют цветами в пробках. Вот только забывают самокатчики, как себя нужно вести на пешеходных переходах. Столичный Департамент транспорта совместно с ГИБДД решили напомнить и установили специальные таблички на улицах города.

- Вместе с ГИБДД мы выбрали участки, где чаще всего происходят аварии с участием самокатов. Там мы установили специальные таблички — на них напоминание, что переходить пешеходный переход надо только пешком, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Самокатчики, по выводам специалистов транспортного комплекса, чаще всего попадают в аварии именно потому, что переезжают дорогу на скорости.

Таблички уже установили возле пешеходных переходов:

- Ленинградское шоссе (дублер) — ул. Нижняя;

- ул. Трехгорный Вал, д.12.

Корреспонденты kp.ru сходили по указанным адресам, чтобы посмотреть, как теперь себя стали вести самокатчики. Не обратили внимания. Как ехали на скорости, так и едут. Ни один человек не притормозил возле пешеходного перехода и не стал катить самокат рядом с собой. Все продолжали пересекать «зебру», двигаясь на самокате.

- Еще бы и мотобатальон в таких местах выставить или знаменитый велопатруль ЦОДД, чтобы лично им доходчиво объясняли, что правила дорожного движения написаны кровью, - считает Юлия Каблинова, координатор общественного движения «Синие ведерки».

В настоящее время у самокатчиков ответственность за нарушение ПДД такая же, как у пешехода, то есть предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Правда, если мощность самоката выше 0,25 кВт, то ответственность в случае нарушения правил будет как у водителя мопеда.

В Москве установили знаки, где чаще всего происходят аварии с участием самокатов Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока появившиеся таблички самокатчики проигнорировали. В Департаменте транспорта говорят, что продолжат установку подобных только в случае, если первые дадут пользу.

- Появившиеся таблички говорят о том, что и так значится в правилах дорожного движения: нужно переходить пешком. Таблички – это просто напоминание, а то, что люди на знаки не реагируют – вот такое поведение. Нужны патрули и штрафы, - говорит Петр Шкуматов, координатор общественного движения «Синие ведерки».

Проще говоря, чтобы люди стали соблюдать правила движения на «зебре», нужно начинать штрафовать нарушителей. Сейчас же нет реального полицейского, который будет останавливать нарушителя и выписывать ему штраф 500 рублей. Пока в головах самокатчиков есть мысль «никого же не штрафуют».

- Ничего не изменится, пока не начнут штрафовать. Сейчас еще самокатчики не приучены спешиваться на переходах, как это делают владельцы велосипедов, - говорит Петр Шкуматов.

Напомним, что в настоящее время статус электросамокатов не определен. Министерство транспорта разрабатывает соответствующий проект, который впоследствии будет направлен в МВД России.

Официально

Аварии с участием самокатов

В Москве за семь месяцев 2021 года произошло 55 дорожно-транспортных происшествий с электросамокатами.

- Два человека погибли, 57 получили травмы. Почти 80% этих ДТП произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов или при выезде из них, - рассказали в МВД по России.

В правоохранительных органах просят владельцев самокатов соблюдать правила дорожного движения и использовать наколенники, налокотники и шлемы.

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