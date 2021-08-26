Самые удобные онлайн-услуги для москвичей: Оплата «коммуналки», запись к врачу и оформление документов

С бумажными делами часто можно справиться, не выходя из дома, - через интернет или по старинке Фото: Shutterstock

Для вечно занятых москвичей электронные сервисы давно стали спасением. Больше не нужно тратить время в очередях в кассу банка или регистратуру в поликлинике, обивать пороги ради нужной справки. Теперь многое можно успеть с помощью интернета. В крайнем случае, если управляться с гаджетами трудно, например, пожилым людям, есть и другие варианты. Рассказываем, какие онлайн-услуги стали самыми удобными для горожан и как их получить, в том числе и по старинке.

В ОДИН КЛИК

1. Плата за квартиру

- на mos.ru в личном кабинете пользователя в разделе «Мои платежи». Там же можно узнать о всех начислениях и оплачивать другие государственные и коммерческие услуги. Например, счета за домашний телефон, детские секции и др.;

- в мобильном приложении «Госуслуги Москвы»;

- через сканирование QR-кода на квитанции и далее, к примеру, в мобильном приложении своего банка.

- лично в отделениях банков, «Почты России». Сотрудник банка на месте при необходимости поможет оплатить квиток и настроить автоплатеж, чтобы нужная сумма потом списывалась без ваших визитов;

- с помощью банкоматов и платежных терминалов;

- через волонтера по заявке на «горячую линию» на выбор: в Комплексе соцразвития Москвы +7 (495) 870-45-09 или по акции #МыВместе 8-800-200-34-11.

2. Передача данных водосчетчика

На mos.ru в разделе «Услуги»:

- перейти в категорию «Жилье, ЖКУ, двор»;

- выбрать кнопку «Передача показаний счётчиков воды и тепла»;

- указать код плательщика (его можно найти в правом верхнем углу на квитанции единого платежного документа. - Прим.) и номер квартиры. Если эти данные уже сохранены в личном кабинете пользователя, они загрузятся автоматически;

- сообщить показания счетчиков. Напомним, сделать это нужно с 15-го по 3-е число ежемесячно.

Или - в любом мобильном приложении «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

- с помощью СМС на короткий номер 7377;

- по телефону - (495) 539-25-25, в будни с 8.00 до 20.00, без перерыва, а в дни приема показаний с 15 по 3 число каждого месяца - круглосуточно;

- лично через специальные ящики приема данных приборов учета. Их можно найти в центрах госуслуг «Мои документы» или в диспетчерской службе вашей управляющей компании.

3. Талон на прием к врачу

- на mos.ru в разделе «Услуги» - категория «Запись на прием к врачу»;

- через сайт ЕМИАС или мобильное приложение ЕМИАС.ИНФО.

- по телефону круглосуточной службы записи на прием +7 (495) 539-30-00;

- через Единую медицинскую справочную службу по номеру 122;

- по телефону своей поликлиники. Его можно узнать в разделе «Медицинские организации» на сайте Департамента здравоохранения Москвы;

- лично в районной поликлинике на стойке информации или с помощью инфомата.

4. Получение справок и других важных бумаг

- на mos.ru в разделе «Каталог услуг» в категории «Документы» можно выбрать нужную строку, например, «Жилищные документы», «Личные документы» и др.;

- полный перечень услуг центров «Мои документы», доступных в электронном виде, опубликован на сайте md.mos.ru. Здесь собраны названия сервисов и указаны ссылки, по которым ими можно воспользоваться.

- лично в центре госуслуг «Мои документы». Сотрудник МФЦ поможет заполнить заявление на оформление нужных бумаг;

- через социального работника, если заявитель находится на надомном социальном обслуживании;

- через волонтера по заявке на «горячую линию» на выбор: в Комплексе соцразвития Москвы +7 (495) 870-45-09 или по акции #МыВместе 8-800-200-34-11.

5. Бесплатное чтение электронных книг

- сначала для записи все же придется лично прийти в любую удобную московскую библиотеку;

- оформить единый читательский билет (ЕЧБ). Для этого нужен паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Услуга доступна всем россиянам - детям и взрослым - независимо от прописки. Затем электронную версию билета в виде штрих-кода можно при желании оформить на mos.ru в личном кабинете в разделе «Мои документы» или в кабинете читателя в сервисе «Библиотеки Москвы». Достаточно указать там номер своего ЕЧБ;

- вместе с читательским билетом получить пароль для входа в систему «ЛитРес: Библиотека» и инструкцию пользователя;

- затем пройти авторизацию на сайте «ЛитРес» и выбрать нужную вам книгу.

- лично прийти в библиотеку и с помощью компьютера в читальном зале получить бесплатный доступ к электронным изданиям из библиотеки «ЛитРес», Национальной электронной библиотеки, онлайн-библиотекам периодики, справочно-информационным системам по законодательству и актуальным вопросам права («КонсультантПлюс» и «Гарант»), электронной библиотеке диссертаций, библиотечным системам.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ЦИФРЫ

Более 370 электронных услуг и сервисов работают сегодня на портале mos.ru.

Свыше 1,7 миллиарда раз воспользовались жители онлайн-услугами с 2011 года.

Около 30 тысяч раз в час в среднем горожане обращаются за электронной помощью.