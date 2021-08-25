Тимофей Баженов взял под опеку собаку из приюта

Автор фото: Максим МАНЮРОВ

Улица Красная сосна в Северо-Восточном округе Москвы заканчивается обширным пустырем. Подступы к нему перекрыты почти со всех сторон - насыпью железной дороги, теплотрассой, забором промзоны, густым бурьяном и труднопроходимой лесопарковой чащобой. Место для прогулок не самое привлекательное, тем более, что здесь часто встречаются гадюки. Так что нелишним будет внимательно смотреть под ноги.

Да кому сюда придет в голову ходить? – спросите вы. А вот приходит. И приходят. Да-да! Этот скрытый от красот урбанизма тупик по единственной извилистой асфальтированной дорожке посещают сотни человек в неделю – тех, кому небезразлична судьба обездоленных животных. Потому что здесь, на отшибе улицы Красная сосна находится одноименный собачий приют. 24 августа 2021 года сюда пришел и Тимофей Баженов с командой волонтеров. И, судя по всему, с его приходом жизнь одного из здешних постояльцев – собаки Налы - скоро кардинально изменится.

- Я увидел на сайте муниципального приюта объявление о том, что это замечательное существо нуждается в опеке, и пришел сюда, чтобы позаботиться о нем. Бездомные собаки несчастны: они следуют за человеком, но человек отвергает их. К сожалению, далеко не всем животным удается обрести дом и хозяина. Вот в глазах Налы видно, что она - исключительно несчастное существо. Она всего боится, потому что, очевидно, пока она сюда не попала, ее обижали, наверное, даже били. Роль опекунов в том, чтобы вернуть доверие к человеку. Я 30 лет общаюсь с животными и с каждым зверем договариваюсь по-доброму, и они обычно относятся ко мне благожелательно. – рассказал Тимофей Баженов.

Волонтёры «Движения Баженова» будут по очереди выгуливать питомцев приюта. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Нала это подтвердила: когда Тимофей вывел ее погулять на собачью площадку, она поначалу пугливо поджимала хвост и припадала к земле. Но потом успокоилась, стала изредка тыкаться носом в ноги опекуну, без опаски позволяла потрепать себя по холке. Когда пришло время расставаться, обернулась с порога своего вольера и даже как будто с надеждой посмотрела в глаза своему новому другу.

Сейчас дома у Тимофея Баженова живут четыре собаки и три кота, причем, никого из них он не покупал. По словам общественного деятеля, именно такие животные – самые верные друзья.

- Первое время я буду приезжать в приют и гулять с Налой, оказывать ей ветпомощь. Конечно, помощь оказывается всем собакам, которые здесь содержатся, но каждое существо имеет право на индивидуальную любовь и индивидуальную привязанность, - сказал Тимофей Баженов, - Сегодня я пообщался с ней, и понял, что она будет переезжать ко мне. Где четыре собаки - там и пять. У нее появятся не только двуногие друзья: думаю, моя домашняя свора полюбит ее и примет в компанию.

Примеру журналиста последовали и волонтёры «Движения Баженова». Они решили взять приют под опеку и по очереди выгуливать животных приюта «Красная сосна».

Иногда верная дружба начинается с одного взгляда. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

КСТАТИ

Мастер приюта «Красная сосна» Людмила Арсеньева:

В нашем приюте только официально числятся 160 волонтеров. Но обычно они приходят не одни – приводят таких же небезразличных знакомых, друзей. Особенно много людей - в выходные дни.

У волонтеров – свои подопечные, которых выгуливают, угощают лакомствами. Многие волонтеры также помогают с уборкой в вольерах. Это важно, ведь у нас в приюте 330 собак, и четыре сотрудника в штате.

А еще волонтеры подыскивают питомцам хозяев. И, как видим, не всем нужны породистые собаки: с начала года мы уже подписали 93 договора с потенциальными владельцами.