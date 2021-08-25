В Москве около транспортного узла «Некрасовка» откроется спорткомплекс

Фото: stroi.mos.ru

Осенью будущего года на юго-востоке столицы рядом с транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) «Некрасовка» откроется спорткомплекс.

«На стройплощадке здания выполнен монтаж металлоконструкций покрытий, общая масса которых составила 297 тонн, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В зоне ледового поля завершается монтаж профнастила. Уже скоро будущий спорткомплекс начнет приобретать реалистичные очертания, отражающие проектно-архитектурные решения. Сейчас здесь продолжаются отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем и устройство наружных сетей. Общая площадь комплекса составит более 21 тысячи квадратных метров».

ГДЕ НАХОДИТСЯ

Новый спорткомплекс строят напротив здания ТПУ на пересечении улиц Покровская и Рождественская в районе Некрасовка. Внутри сооружения разместится 12 функциональных зон. Комплекс станет самой крупной спортивной площадкой в Некрасовке и одним из центров притяжения в районе.

Фото: stroi.mos.ru

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Профессиональные спортсмены и любители смогут приходить сюда на учебно-тренировочные занятия. Здесь будут проводиться соревнования районного и межрайонного уровня по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, игровым видам спорта, таким, как баскетбол, волейбол, теннис, мини-футбол, гандбол.

Кроме того, в здании планируется разместить залы для экстремальных видов спорта, хореографии и ритмической гимнастики, а также зал единоборств.

Услугами спорткомплекса смогут пользоваться в том числе маломобильные посетители. Для них создадут безбарьерную среду и оборудуют парковочные места. Спорткомплекс может принять 1,2 тысячи человек в сутки.

Фото: stroi.mos.ru

ЧТО ПОСТРОЯТ

На подземном этаже - блок для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, бытовые и технические помещения.

На первом этаже - бассейн, крытый каток, вестибюль с гардеробом и кассами, пункт охраны, буфет и медицинский блок.

На втором этаже - универсальный зал для игр, занятий на тренажерах и хореографией, шахматный клуб, фойе с буфетом и трибуны крытого катка. А на третьем этаже – администрация.

Зал для занятий экстремальными видами спорта включает в себя скалодром, скейт-парк и памп-трек, крытый каток с ледовым полем размерами 60 на 30 метров, бассейн для спортивно-оздоровительного плавания, зал для сухого плавания и лаборатория химического анализа воды.