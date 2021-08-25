Собянин: «В Москве 1 сентября откроются 25 новых школ и детсадов»

Ход благоустройства территории школы №1133 на западе Москвы. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства города.

За последние годы в столице построили более 430 школ и детских садов. Новое школьное здание в Щербинке открыл сегодня, 25 августа, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Столица готовится к 1 сентября - Дню знаний, - сказал мэр. - Школьные образовательные объекты ремонтируются, реконструируются, строятся новые. К 1 сентября будет введено порядка 25 объектов. Всего за год построено около 40 объектов образования - школ, детских садов. Обеспеченность города неплохая, но есть районы, где существует дефицит мест и в детских садах, и в школах. К таким относится и Щербинка. Население здесь растет».

По его словам, к 1 сентября в этом районе откроется после реконструкции детсад. Строительство учебных заведений в Щербинке продолжится в ближайшие годы.

Мэр напомнил, что накануне учебного года власти Москвы приняли решение о переводе на новый стандарт детских садов в 110 районах города. Теперь туда будут принимать детей с двух лет и двух месяцев.

Сегодня Сергей Собянин осмотрел построенную в Щербинке новую детско-взрослую поликлинику на Первомайской улице и поручил в кратчайшие сроки открыть ее. Семиэтажное здание площадью 11,8 тысячи квадратных метров рассчитано на 750 посещений в смену – 500 посещений для взрослых пациентов и 250 посещений – для детей.

ЧТО ПОСТРОИЛИ

Новый корпус школы № 2117 на 550 учеников появился в Щербинке на месте старого снесенного здания.

В 4-этажном строении будут учиться школьники с 6-го по 11-й класс.

Учебные кабинеты по естественным наукам совместили с зоной практикума по физике, химии, биологии. Здесь также есть кабинет информационных технологий с возможностью расширения до IT-полигона, кабинеты технического черчения и моделирования, иностранного языка и другие учебные кабинеты.

В здании открыли:

- специальную аудиторию для лекций по предметам естественно-научного цикла;

- два спортивных зала;

- актовый зал с эстрадой, трансформируемой системой кресел и современным мультимедийным оборудованием;

- медицинский блок и столовую.

В библиотеке-медиатеке с читальным залом ученики смогут работать с электронными книгами, выполнять домашние задания, заниматься поиском информации для исследований и проектов, готовиться к диагностическим работам, используя ресурсы МЭШ и других образовательных платформ.

Ребята смогут посещать шахматный класс, занятия изобразительным искусством и другие кружки дополнительного образования в школе.

Также обустроена зона отдыха учащихся, включая кабинет релаксации.

На школьном дворе - спортивные тренажеры и комплексная площадка для игры в футбол, волейбол, баскетбол. Здание и двор полностью приспособлены для обучения детей-инвалидов.

ЦИФРЫ

С 2011 года в Москве построено 433 здания образовательных учреждений, в том числе 316 детских садов и 117 школ. Из них: 263 - за счёт городского бюджета, 170 – за счёт инвесторов.

В планах на 2021-2023 годы - строительство более 90 новых зданий школ и детских садов за счет городского бюджета. Примерно столько же новостроек появится за счет инвесторов.