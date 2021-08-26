«Сняли с поезда - пыталась сбежать на Украину»: В Реутове задержали директора и сотрудницу дома престарелых, где избивали стариков

На допросах женщина не может внятно объяснить, зачем и за что избивала своих подопечных. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

В подмосковном Реутове расследуют дело об избиении пенсионеров в частном доме престарелых. В подобные заведения дети обычно сдают пожилых родителей «под присмотр», ежемесячно оплачивая услуги сиделок и медперсонала. И вот в сети появилось видео, как одна из сотрудниц жестко избивает постояльцев.

После скандала Следственный комитет возбудил уголовное дело, а сама попавшая на видео женщина попыталась скрыться.

- 54-летнюю женщину задержали на вокзале, где она уже успела купить билет на поезд, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. - Сиделка является гражданкой Украины и, по ее словам, она хотела уехать на родину.

На допросах иностранка не может внятно объяснить, зачем и за что избивала своих подопечных.

- Некоторые вещи меня раздражали. Старики меня не слушали, постоянно забывали даже самые элементарные вещи, - объясняет она. - Конечно, я не должна была никого бить. Не знаю, почему вышла из себя.

Словом, раскаивается.

Суд уже отправил женщину под арест. По статье «Побои» ей грозит до 2 лет тюрьмы.

- С участием подозреваемой проведена проверка показаний на месте, допрошены потерпевшие, планируется назначение судебно-медицинских и психолого-психиатрических экспертиз, - рассказала помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

Сейчас речь идет о двух эпизодах с побоями, но в следствии не исключают, что таких случаев могло быть и больше. Других постояльцев частного дома престарелых сейчас также опрашивают.

Тем временем задержан и генеральный директор заведения. 36-летнему мужчине собираются предъявить обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание по ней - также до 2 лет лишения свободы.