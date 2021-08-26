На Юго-Восточной хорде реконструируют путепровод

Юго-Восточная хорда расширяется. Новую скоростную магистраль сейчас прокладывают в столице сразу на десяти участках. Один из них - реконструируемый путепровод по Волгоградскому проспекту «Текстильщики 1».

«На этом отрезке завершили демонтаж эстакады в рамках реконструкции путепровода, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Это необходимо для продолжения работ по строительству участка Юго-Восточной хорды. Поэтому мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поручил ускорить работы по реконструкции и завершить их в первом квартале 2022 года».

Путепровод находится на пересечении Волгоградского проспекта и Шоссейной улицы. Под ним машины с Шоссейной улицы выходят на Волгоградский проспект в сторону центра, и с Волгоградского проспекта уходят на Шоссейную улицу при движении в сторону центра. Длина путепровода - 50 метров по 3 полосы движения в каждом направлении.

ЧТО СДЕЛАЮТ

По проекту:

- реконструируют участок длиной 250 метров на Волгоградском проспекте под 3-4 полосы движения в каждом направлении;

- обновят Шоссейную улицу под 1-2 полосы движения в каждом направлении;

- обустроят маршруты общественного транспорта;

- проложат тротуары, а также соединят проектируемые пешеходные дорожки с существующими.

СПРАВКА «КП»

Длина Юго-Восточной хорды - порядка 28 километров.

Всего с учётом съездов и реконструкции соседних улиц построят:

- порядка 100 километров дорог;

- 55 искусственных сооружений длиной 22 километра;

- 11 пешеходных переходов.

ЮВХ пройдёт от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе, соединив крупные автомагистрали города – Северо-Восточную хорду, Рязанский проспект, ТТК, Волгоградский проспект, Шоссейную улицу, Каширское шоссе, Каспийскую улицу, Южную рокаду, улицы Подольских Курсантов и Липецкая, МКАД с выходом в Новую Москву через магистраль «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе».

К 2023 году между собой соединятся четыре трассы - Юго-Восточная, Северо-Восточная и Северо-Западная хорды, а также Южная рокада. У каждой из них появятся выходы на МКАД. Общая длина маршрута - почти 350 километров.