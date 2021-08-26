На станции «Выхино» проведут реконструкцию транспортно-пересадочного узла

Перезагрузка крупного городского хаба начнется в будущем году. Фото: mos.ru
В одной точке в Выхино соединились метро, железная дорога, будущая линия Московских центральных диаметров, автобусы и другой наземный транспорт. Пересадку здесь делают не менее 400 тысяч пассажиров в сутки. За последние годы вокруг огромного транспортно-пересадочного узла провели благоустройство. Скоро на ТПУ начнется масштабная реконструкция.
«Следующий этап, над которым мы начинаем работу и приступаем к проектированию уже в этом году, - это станция МЦД-3, которая будет построена на существующих платформах, - сказал сегодня, 26 августа, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра транспортно-пересадочного узла «Выхино». - Это задача РЖД по договору. Помимо этого, реконструкция платформы станции метро «Выхино», которая тоже не очень комфортная. Третье - это коммерческий объект, который сделает дополнительные переходы удобными для жителей. Таким образом, это проект, состоящий из городской части, части РЖД и инвесторов, которые, надеюсь, что по конкурсу появятся в ближайшие месяцы. Со следующего года здесь начинается стройка, которая создаст комфортный транспортно-пересадочный узел, сошлись возможности для запуска МЦД-3, реконструкции метро и благоустройства всей этой территории».
По его словам, Выхинский транспортно-пересадочный считается один из самых проблемных в Москве.
«Вся территория была не очень комфортной - рынок, масса несанкционированных торговых точек, грязь, отсутствие логистики, - отметил мэр. - За эти годы мы многое сделали, чтобы здесь привести в порядок территорию. Во-первых, была продлена Таганско-Краснопресненская ветка метро до Котельников. Соответственно, пересадка здесь значительно уменьшилась. Затем ввели Некрасовскую ветку метро».
Во время реконструкции станции «Выхино» построят:
- современный надземный пассажирский терминал с общим распределительным залом, кассами железной дороги и метро, турникетами, а также точками попутного сервиса и обслуживания пассажиров;
- торговый центр;
- многоуровневый паркинг на 680 машиномест;
- отстойно-разворотную площадку;
- плоскостной паркинг на 160 машиномест;
- частично реконструируют соседний с метро участок улицы Хлобыстова;
- свободный от застройки участок ТПУ благоустроят и озеленят.
Основные работы по развитию ТПУ «Выхино» планируют завершить в 2025 год.