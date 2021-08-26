В центре Москвы откроется «Квартал поэтов»

Недалеко от метро «Достоевская» в Тверском районе столицы скоро появится «Квартал поэтов».

Недалеко от метро «Достоевская» в Тверском районе столицы скоро появится «Квартал поэтов». Почти как в 16-м округе Парижа, где есть Сквер поэтов с бюстами знаменитых французских поэтов и романистов - Гюго, Рембо, Готье и даже бюст Пушкина.

В Москве для любителей искусства и прогулок сейчас создают похожее комфортное арт-пространство в духе конструктивизма. Вокруг много намоленных литературных мест - дом-музей Достоевского на улице Достоевского (бывшая Божедомка), сквер и памятник Венедикту Ерофееву на площади Борьбы, рядом - дом, в котором жил поэт Давид Самойлов, под боком - «Есенин-центр» в переулке Чернышевского.

Теперь в этом районе появятся тематические кластеры, посвященные русской культуре. Среди них - новый сквер на пересечении переулков Чернышевского, Достоевского, Селезневской и Новосущевской улиц. Местные жители даже прозвали эту связку дорог сквером у шести углов. В нем поставят арт-инсталяцию «Неизвестному поэту». А еще соорудят стену из кортена – стали с эффектом ржавчины – с цитатами литераторов, музыкантов и режиссеров. Среди зелени устроят прогулочные зоны и площадки для отдыха, откроют 9 композиций и 8 фигур-силуэтов из кортена. Во дворе «Есенин-центра» разместится сцена-трансформер для выступлений, лекций и мастер-классов.

«В квартале обновим покрытие тротуаров и соседних проездов, приведем в порядок газоны, разобьем цветники, - рассказали в Комплексе городского хозяйства правительства Москвы. - Дополнительно высадим деревья и кустарники, установим новые опоры освещения. Работы по созданию уникального «Квартала поэтов» уже выполнены на 90 процентов».