Полиция задержала трех мужчин, которые вели трансляцию, как поливают прохожую из перцового баллончика

Шутникам светит штраф до 1 млн рублей или до 7 лет колонии

Если вы думали, что всевозможные безобразные выходки во время интернет-трансляций - игрушки школоты или максимум тех, кому немногим за 20, шах и мат вам! На востоке Москвы задержали группу бородатых и пузатых дядек, которые вели в соцсетях трансляцию, как нападают в парке на случайную прохожую. И ржут.

Запись этого «геройства» появилась накануне в интернете.

Несколько мужчин сначала расспрашивают невысокую женщину, хохоча, нет ли у нее зарядки, а затем один из «весельчаков» - кидается к ней и направляет струю из перцового баллончика в лицо. Под хохот товарищей, которые считают, что «не попал», он снова возвращается к женщине и брызгает еще раз.

Как стало известно «КП», дурацкая выходка на потеху интернет-публике была совершена вечером в среду. Днем в четверг домой к одному из «стримеров» явились сотрудники полиции.

Несколько мужчин сначала расспрашивают невысокую женщину, хохоча, нет ли у нее зарядки, а затем один из «весельчаков» - кидается к ней и направляет струю из перцового баллончика в лицо.

- На востоке Москвы задержаны несколько мужчин, которые доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Позже будет вынесено процессуальное решение.

По словам нашего источника в правоохранительных органах, задержаны трое мужчин в возрасте от 28 до 34 лет.

Интересно, что в момент задержания «чудаки» тоже вели трансляцию в соцсетях.

Между тем скоро может быть уже не до смеха. В полиции не исключают, что по итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Максимальное наказание по ней - штраф до 1 млн рублей или до 7 лет колонии.