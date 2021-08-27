А в Московской области +25

Андрей Воробьёв, Татьяна Голикова и Елена Шмелева говорили о важности качественного современного образования. Фото:Константин СЕМЕНЕЦ

Московская область продолжает сохранять лидерство среди субъектов РФ по темпам строительства новых школ - в рамках президентского нацпроекта «Образование». В 2019-м, например, здесь заложили фундаменты сразу 50 школ. Полсотни уже построены. И даже еще 6 сверх того. А вчера состоялась закладка еще 25 новых школ.

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Старт проекту, как и два года назад, дали зампред Правительства РФ Татьяна Голикова, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Причем в режиме онлайн, по видео-конференц-связи - из Центра управления регионом.

В Подмосковье огромный запрос на строительство новых школ. Жителей становится все больше, в том числе и за счет семей с детьми. Каждый год число мальчишек и девчонок, которые идут в подмосковные школы, увеличивается на 40 тысяч!

Ну и новые школы должны быть под стать. Большие, просторные, современные. Например, в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове в этом году начнется строительство школы, рассчитанной на 2200 ребят.

- Уже много лет Московская область вкладывает серьезные инвестиции в создание образовательной среды и - что самое главное - инвестиции в детей, - сказала Татьяна Голикова. То, что мы видим, - это совершенно другое ощущение детей, которые приходят в новую школу, получают знания на новом качественном уровне. Я могу пожелать успехов Андрею Юрьевичу и его команде, чтобы таких проектов было больше.

«Подмосковье - уникальный пример для других регионов». Фото: Пресс-служба правительства МО

Планируется, что все 25 заложенных новых школ будут построены в 2023 году. Впрочем, благодаря хорошей работе строителей многие объекты сдаются раньше срока. При этом, конечно, с соблюдением всех требований по качеству. Раньше стройка одной школы растягивалась в среднем на три года, а сегодня такие здания с инфраструктурой возводят за полтора-два года.

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Отдельно зампред напомнила о приоритетной программе, о которой Владимир Путин говорит на съезде «Единой России». Речь шла о капитальном ремонте школ.

- В ближайшее время нам предстоит отремонтировать 7300 школ, по 1500 в год. Это важно, потому что это дает возможность создать в образовательном пространстве старой школы новое качество образования, вдохнуть новую жизнь в это учебное заведение. И здесь Московская область является очень активным участником, - отметила Татьяна Голикова.

Новое время - новые требования. Советские школы, какими бы они ни казались когда-то удобными, в наши дни уже не слишком-то соответствуют современным стандартам. Теперь учебные заведения непременно делятся на блоки для младших и старших ребят, с отдельными входами. Плюс обязательные комфортные зоны отдыха.

Так что теперь во всех новых подмосковных школах спроектированы не только удобные учебные кабинеты, но и актовые залы, просторные столовые, помещения для факультативных занятий, на территории - многофункциональные спортплощадки. Плюс, конечно, самое современное оборудование.

- Благодаря Президентским программам у нас есть возможность строить школы, которые еще и наполняются качественным содержанием, - отметил

Андрей Воробьёв. - Мы стараемся искать самых талантливых учителей, создавать им дополнительные условия, чтобы они реализовали себя в школе. Все это для того, чтобы ребенок мог раскрыть в ней свои таланты. Все школы должны соответствовать самым современным стандартам.

Памятную капсулу заложили в основание одной из будущих школ в Одинцове. Фото: Пресс-служба правительства МО

Капсулы времени, один в один как заложенные в фундаменты будущих школ, губернатор вручил Татьяне Голиковой и Елене Шмелевой - на память об этом важном для Подмосковья дне.

«Подмосковье - уникальный пример для других регионов»

В нынешнем году среди победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников в два раза больше ребят из Подмосковья, чем было годом ранее. Это еще одно подтверждение правильного подхода Московской области к школьному образованию.

Андрей Воробьёв и Елена Шмелева также пообщались с ребятами, которые вошли в число самых эрудированных школьников России по разным предметам.

Например, одиннадцатиклассник Физико-математического лицея № 5 (Долгопрудный) Егор Патешман в этом году занял призовые места сразу на двух олимпиадах - по математике и по физике.

- Олимпиада - это интересно, для меня это отдушина, - объясняет школьник. - Там собирается много единомышленников, с которыми есть о чем поговорить. Кроме того, призовые места на олимпиадах дали мне возможность поступить в любой вуз России по технической специальности.

При этом область не собирается останавливаться на достигнутом и постоянно запускает все новые проекты.

Например, образовательные кластеры. В масштабах страны своеобразным примером для подражания стал сочинский центр «Сириус», который собирает со всей страны лучших школьников. В Подмосковье два образовательных кластера появятся в Долгопрудном, на базе Физтех-лицея имени Капицы и в Одинцове, на базе Гимназии имени Е. Примакова. При этом, как отметил Андрей Воробьёв, в каждом муниципалитете Московской области также должна быть своя флагманская школа, которая станет площадкой для обмена опытом педагогов и учеников разных школ городского округа.

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева эти инициативы поддержала:

- В Московской области становится все больше ребят, которых мы видим и на олимпиадах, и на значимых профессиональных конкурсах. Это общий вклад педагогов в те сетевые программы, которые открываются в области. У региона огромный научный потенциал, технологический. И открывающиеся технопарки, и старые - все они работают со школьниками.