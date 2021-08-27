Птицу жалко: тульские активисты и водолазы спасли лебедя с подстреленным крылом и сломанной лапой

В крыле лебедя в итоге обнаружили дробь, какому-то охотнику красивая птица понадобилась в качестве трофея. Фото: Алексей Пирязев, Тула.

«Сердце разрывается, глядя на этого лебедя. С приходом холодов погибнет. Люди, живущие рядом! Помогите!»

«Левое крыло в крови. Может, какая собака укусила. Или подранок».

«Неужели так и будем смотреть? Надо же что-то делать».

Целую неделю пользователи социальных сетей переживали за белоснежного красавца, ставшего невольным узником на одном из прудов за тульским металлургическим заводом «Тулачермет». Он медленно передвигался по берегу, потихоньку, как будто с усилием, плавал и озирался на местных рыбаков с беспокойством. По крайней мере, так казалось.

Скоро настанет зима, а он с таким крылом не может взлететь даже на метр.

Увидев эту щемящую картину, Ольга Гирина немедленно бросила клич в различные паблики и сетевые сообщества. По должности она - старший государственный налоговый инспектор в УФНС России по Тульской области. А по сердцу - неравнодушный и чуткий человек.

Спасатели МЧС откликнулись на просьбы неравнодушных. Фото: Алексей Пирязев, Тула.

Реакция была вполне предсказуемой. Общий плач, жалость, сострадание, сочувствие. Но не более того. Приехать на место и оказать конкретную помощь никто не смог. Да и как это сделать самостоятельно? С голыми руками без лодки?

Зато откликнулась местная жительница Светлана, которая также очень переживала за судьбу лебедя. Она обратилась в редакцию газеты «Слобода», после чего журналисты позвонили в МЧС. И спасатели согласились помочь (хотя лебеди, конечно, и не их профиль).

Вся операция длилась полтора часа. Кроме различных плавсредств и приспособлений, водолазы взяли с собой волейбольную сетку, сняв её со своей же спортплощадки. И постепенно, не спеша, чтобы не перепугать несчастную птицу, стали её окружать.

Вся операция по спасению лебедя длилась полтора часа. Фото: Алексей Пирязев, Тула.

В результате, лебедь оказался на берегу в надёжных человеческих руках.

Как сообщила сайту KP.ru Ольга Гирина, на рентгеновских снимках, которые сделали в тот же день, хорошо видна дробь в левом крыле и в лапе (причём лапа сломана!). То есть нашего героя кто-то подстрелил, а не укусил, как предполагали в интернете. Сам покинуть отстойник подранок, конечно, не смог бы.

Раненную птицу благополучно доставили на берег. Фото: Алексей Пирязев, Тула.

Как сообщает тульский портал myslo.ru, лебедя, которого прозвали в честь завода Черметом (ну или Черметой, если это самка) доставили к известной тулячке по имени Табрис - она уже много лет занимается спасением диких животных и птиц. Прошлой осенью ей также привезли подстреленного шипуна и тоже с ранением. Лечение заняло аж девять месяцев. Зато сейчас эта птица абсолютно здоровая - обитает в одной из усадеб в Чеховском районе Подмосковья. Территория эта закрытая, так что ни охотники, ни дикие животные туда не проберутся.

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