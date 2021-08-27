Рейд в Москве: Водителей загонят в "Алкорамки"

За езду в нетрезвом виде водителей ждет лишения права управления машиной от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудники ГИБДД столицы готовит массовый рейд против нетрезвых водителей. Он пройдет в ночь с 27 по 28 августа, а по неофициальной информации продлится до 1 сентября 2021.

Инспекторы уже попросили автомобилистов сообщать если они видят на трассе поведение неадекватных водителей. Таких будут оперативно перехватывать патрули и проверять на трезвость.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что дети уже вернулись во дворы, готовятся к школе, а потому просят водителей не садиться за руль в состоянии опьянения, которое "угнетающе действует на центральную нервную систему" и замедляет реакцию. Водитель в таком состоянии представляет угрозу для пассажиров и пешеходов.

Отметим, что инспекторов после аварии с Михаилом Ефремовым вооружили бесконтактными "Алкорамками", которые позволяют за секунду проверять водителей без всяких мундштуков и насадок. Даже если на их лицах медицинские маски.

- Новая методика позволяет оперативно проверять сразу несколько машин из потока. Устройство не похоже на алкотестер. Но в течение нескольких секунд мы поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя есть алкоголь, или нет. Если есть — мы попросим водителя пройти полную процедуру медосвидетельствования. Если нет, то без составления процессуальных документов разрешим ему продолжить движение, - заявил в разговоре с KP.ru заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Александр Быков.

По словам инспекторов, шансы у нарушителей избежать наказание невелики: для проверки переносной "Алкорамкой" достаточно направить автомобили с открытыми окнами в одну полосу движения.

Напомним, за езду в нетрезвом виде водителей ждет лишения права управления машиной от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет лишение прав на уже на 3 года, 300 тысяч рублей штрафа и реальное лишение свободы до двух лет.

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