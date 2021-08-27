В Москве начинающих кинорежиссеров наградят грантами за фильмы о столице

Сергей Собянин поздравил кинематографистов с Днем российского кино. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

День российского кино отмечается сегодня, 27 августа. По случаю праздника мэр Москвы Сергей Собянин встретился с московскими кинематографистами и обсудил поддержку отрасли городскими властями. Беседа проходила в кинотеатре «Москино Звезда», куда пригласили ведущих московских кинорежиссеров, продюсеров, руководителей кинематографических учебных заведений. Среди них - Владимир Хотиненко, Сергей Мирошниченко, Александр Котт, Михаил Врубель, а также студенты московских киношкол.

«Мы на одной из последних встреч с режиссерами кино договорились и создали механизм поддержки кино, - сказал Собянин. - Он заключается в том, что мы выдаем гранты тем фильмам, в которых рассказывается о Москве, снимают исторические места, о будущем Москвы. Мы заинтересованы в том, чтобы о городе рассказывали и в кино. Таким же образом можно поддержать и молодых режиссеров. Мы такой грант можем учредить для поддержки».

Мэр предложил транслировать такие фильмы в кинотеатрах «Москино». Кроме того, скоро начнет работу кинопарк для съемок в Новой Москве. «Я надеюсь, что в этом году первые договора по использованию этой большой площадки будут подписаны, положим начало созданию нового Голливуда», - сказал Собянин.

Мэр поздравил кинематографистов с Днем российского кино.

«Сегодня ваше время, - сказал Собянин. - Надеюсь, что у московского кино и российского кино большое будущее. Это уже не просто эксклюзивная ниша, а такая важная отрасль экономики, которая развивается».

ЧЕМ ПОМОГУТ

По итогам обсуждения Сергей Собянин одобрил предложения о такой поддержке начинающих кинорежиссеров:

- поощрительные гранты для молодых режиссеров, которые в своих дипломных работах будут популяризовать общественные пространства, историческую и культурную самобытность столицы, архитектуру города. После консультаций с кинематографическим сообществом станет понятно, как будут отбирать претендентов на грант и какую сумму им выделят;

- на базе одного из кинотеатров городской сети «Московское кино» будут проводить регулярные показы дипломных работ начинающих режиссеров.

ЧТО И ГДЕ СНИМАЮТ

За последние три года специальная комиссия при правительстве Москвы получила более 1 000 заявок от кинематографистов на съемку в столице. При этом помощь была оказана в подготовке и проведении съемок более чем 3 000 эпизодов.

Самые популярные съемочные места в Москве - Красная площадь, Триумфальная и Театральная площади, Тверская улица, Новый Арбат, проспект Академика Сахарова, Большой Москворецкий и Большой Устьинский мосты, кластер МГУ имени Ломоносова, ВДНХ, Москва-Сити, парк Горького, парк «Зарядье», станции метро.

Среди фильмов, снятых при содействии Московской кинокомиссии и вышедших в прокат - «Вторжение» Федора Бондарчука, «Француз» Андрея Смирнова, «Трезвый водитель» Резо Гигинеишвили, «Калашников» Константина Буслова, «Текст» и «Холоп» Клима Шипенко, «Стрельцов» Ильи Учителя, «Трое» и «Нежность» Анны Меликян, «Дорогие товарищи» Андрона Кончаловского и др.

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве снимается порядка 90% всех отечественных кинофильмов и находится 80% анимационных студий страны.

В индустрии кино и анимации работает порядка 20 тысячи человек.

При этом действует около 9 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей.

Годовой объем выручки этой индустрии составляет 187 миллиардов рублей.

КСТАТИ

С 28 по 29 августа 2021 года в шестой раз в столице пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь кино». Кроме кинотеатров, в акции участвуют театры, музеи, библиотеки, парки и другие культурные площадки. Всего более 120 мест, где проведут более 300 мероприятий.

Акцию откроет киноконцерт «Сила кино» в отреставрированном кинотеатре «Художественный».

В кинотеатре «Москино Космос» состоится специальный показ с пленки фильма «Цирк», посвященный 85-летию выхода на большие экраны знаменитого шедевра Александрова.

Подробнее о программе акции - на портале мэра Москвы mos.ru.