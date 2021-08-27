Волонтеры «Движения Баженова» добились зарыбления Останкинского пруда

Автор фото: Михаил ГОНЧАР

Несколько лет назад Останкинский пруд основательно почистили. Чтобы на его дне могла работать тяжелая техника, воду спустили. После реконструкции водоем наполнился до прежнего уровня, а вот с рыбой стало плохо.

- Раньше здесь караси попадались с килограмм, щуку можно было поблеснить. А сейчас только окуньки и плотвичка мелкие вдоль травы шныряют, - рассказал Андрей, единственный рыболов, пришедший в этот дождливый день на пруд, - Я живу в Отрадном, и до очистки это был мой любимый водоем в черте города. Два года здесь не был – ловить нечего. Поэтому очень хорошо, что рыбу запускают. Подрастет, размножится – появится стимул сюда почаще приезжать. Не ради рыбы - я ее обычно отпускаю, - а ради удовольствия от рыбалки.

Рыба для Останкинского пруда прибыла из Белгородской области. Автор фото: Михаил ГОНЧАР

Благодарить за это он должен волонтеров «Движения Баженова». Именно они, собрав больше 1000 подписей жителей Останкино, сделали все, чтобы пруд снова ожил. Причем, в буквальном смысле. Белый амур, как известно, активно поедает водную растительность. А она после чистки пруда уже распространилась почти по всей акватории. Линь тоже не против вегетарианского меню. Карпу оно тоже не чуждо.

Рыбу в Москву привезли из Белгородской области. Но, прежде чем поселить в Останкинский пруд, выдержали несколько недель в карантине в рыбхозе Раменского района.

- Дальняя дорога рыбу ослабляет, поэтому наши специалисты провели комплекс восстановительных процедур. Уверен, что вся рыба приживется в Останкинском пруду, – сообщил генеральный директор «МосФишТрейд» Роман Ильин.

Андрей живет в Отрадном, но любит приезжать в Останкино, чтобы отдохнуть на рыбалке. Автор фото: Михаил ГОНЧАР

Зарыбление проходило в условиях сильного дождя. Но он не помешал местным жителям принять участие в этом событии. Вооружившись сачками, они за 15 минут отправили полтора центнера рыбы на новое место жительства.

Приехал на пруд и лидер общественного движения, журналист Тимофей Баженов. Он, кстати, тоже местный. И первую свою рыбу поймал именно здесь, почти полвека назад, а потом много лет на работу в телецентр ходил мимо пруда.

«Чем больше рыбы в прудах, тем лучше экосистема Москвы. Она обязательно станет самым зеленым городом. Я к этому приложу все усилия, и очень радуюсь тому, что мне помогают много единомышленников», - сказал Тимофей Баженов.

С районом Останкино Тимофея Баженова связывают 45 лет. Автор фото: Михаил ГОНЧАР

СПРАВКА

В Москве больше 1000 прудов (на территории СВАО – 46). Останкинский пруд – один из самых популярных, куда приходят отдохнуть москвичи и гости столицы.

Его площадь - 5 гектаров, а максимальная глубина после реконструкции составляет 3 метра. На большей части пруда она – в районе 1,5 метров. На Ютубе можно посмотреть ролик по запросу «Прогулки с Баженовым. Останкино», где Тимофей рассказывает о своем родном районе и Останкинском пруде.