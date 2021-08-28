Синоптики рассказали, когда в Москву придет осенняя погода – с дождями и похолоданием до +9 градусов

Осень начнется с летней погоды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето 2021 в Москве выдалось очень теплым, средняя температура с начала июня почти на 4 градуса выше климатической нормы. Выходные тоже порадуют москвичей солнцем и погодой, какая обычно бывает в июле, обещают синоптики Гидрометцентра России.

В субботу и воскресенье, 28 и 29 августа, до +26 градусов, переменная облачность. В субботу сухо, в воскресенье в Подмосковье местами возможен небольшой дождь.

В последние дни календарного лета, понедельник и вторник, 30 и 31 августа, прекрасная погода наверняка будет отвлекать вас от работы, компьютера, офиса и других дел. И если есть хоть малейшая возможность, поддайтесь искушению, отправляйтесь на улицу, в парки, на набережные. Когда еще нам снова достанутся +26 градусов! Да, небольшие дожди вероятны, но идиллию они не испортят.

Мало того – и осень начнется с летней погоды. В среду, 1 сентября, в столице +26, переменная облачность, местами не исключен кратковременный дождь.

Но осень с холодом и дождями все же придет.

В четверг, 2 сентября, облачно, хоть и без осадков. И заметно прохладнее, чем накануне, днем не выше +21 градуса.

В пятницу, 3 сентября, пасмурно и сыро, хотя температура снова чуть повысится, до +23 градусов.

В субботу, 4 сентября, резко похолодает. Ночью +5...+10 градусов, днем +12...+17. Облачно, с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 5 сентября, под утро воздух остынет до +4 градусов, днем всего +9...+14. Пасмурно, дождь.

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