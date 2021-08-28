В Москве назвали 220 лучших городских школ

Все 220 школ получили в нынешнем году грант мэра Москвы Фото: Евгения ГУСЕВА

Столичный Департамент образования Москвы опубликовал списки 220 лучших школ города по итогам учебного года 2020/2021. Эти данные основаны на показателях рейтинга вклада в качество образования школьников (тот в свою очередь формируется по показателям учеников на олимпиадах и проч.). Все 220 школ получили в нынешнем году грант мэра Москвы.

Интересно, что в ТОП-20 вошли школы, которые находятся в 8 административных округах из 12, которые есть в столице.

В этом списке следующие школы:

- 1502 (район Ивановское, ВАО),

- 2036 (Косино-Ухтомский, ВАО),

- технологический колледж №21 (Метрогородок, ВАО),

- 1329 (Тропарево-Никулино, ЗАО),

- школа-интернат No 1 для обучения и реабилитации слепых (Алексеевский, СВАО),

- Первый Московский Образовательный Комплекс (Северное Медведково, СВАО),

- 1568 (Южное Медведково, СВАО),

- 1517 (Хорошево-Мневники, СЗАО),

- Курчатовская школа (Щукино, СЗАО),

- лицей НИУ ВШЭ (Басманный, ЦАО),

- 1501 (Тверской, ЦАО),

- 57 (Хамовники, ЦАО),

- 1363 (Выхино-Жулебино, ЮВАО),

- школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова (Кузьминки, ЮВАО),

- 1547 (Марьино, ЮВАО),

- лицей «Вторая школа» (Гагаринский, ЮЗАО),

- 1514 (Ломоносовский, ЮЗАО),

- 1980 (Южное Бутово, ЮЗАО),

- Бауманская инженерная школа No 1580 (Нагорный, ЮАО),

- 548 (Орехово-Борисово-Южное, ЮАО).

Полный список школ, получивших гранты мэра, опубликован на сайте Правительства Москвы.

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