После сообщения о бомбе в Домодедово проверяют самолет Москва - Геленджик

После начала регистрации на рейс неизвестный сообщил о том, что на борту находится взрывное устройство Фото: Александр ГЛУЗ

В московском аэропорту "Домодедово" заново проводят проверку пассажирского самолета, который должен был сегодня, 28 августа, вылететь из столицы в Геленджик. После начала регистрации на рейс неизвестный сообщил о том, что на борту находится взрывное устройство.

По информации сайта kp.ru, речь идет о рейсе компании S7 - самолет должен был вылететь сегодня в 11:25 по мск.

- После подобных сообщений предпринимаются дополнительные меры безопасности - заново проводится проверка багажа и бортовых запасов, в том числе запасов еды, - сообщил «Комсомольской Правде» пресс-секретарь Домодедово Александр Власов.

По нашим данным, весь багаж был заново выгружен из самолета. Сейчас все чемоданы и сумки вновь сканируют. Эти работы еще не завершены.

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