После массовой драки в центре Москвы задержаны 49 мигрантов

Граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана устроили массовую драку в центре Москвы. Фото: Кадр видео

После массовой драки в центре Москвы по отделам полиции развезли почти полсотни иностранных граждан. Накануне вечером группа приезжих мужчин сцепилась в скверике на Бауманской улице. Полицию вызвали жители соседних домов. После появления машин с мигалками участники драки кинулись врассыпную, но в итоге патрульным удалось задержать 49 мигрантов.

- Среди задержанных - граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Как сообщают в пресс-службе столичной полиции, 15 человек из 49 в итоге привлекут за мелкое хулиганство:

- Составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Мелкое хулиганство» (это штраф до 1 тысячи рублей или арест на 15 суток, - Авт.), с остальными гражданами проведена профилактическая беседа.

При этом в ГУ МВД по Москве уточняют, что после драки никто из участников за медицинской помощью не обращался.

Отметим, что это не первая за последние дни массовая драка с участием приезжих из стран Средней Азии.

Накануне вечером 7 иностранцев были задержаны после драки с применением газовых баллончиков в парке в районе Тушино. До этого - 25 человек после побоища в одном из хостелов Новой Москвы. Там среди задержанных выявили пятерых нарушителей миграционного законодательства, которые в итоге будут депортированы из России.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге на сайте sobyanin.ru сегодня высказался по теме мигрантов, нарушающих правопорядок:

«Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячам запрещен въезд в страну. Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва - город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом».