Выпивали на кухне, а потом стали обсуждать новости: москвича застрелили из охотничьего ружья

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело Алексея Зотова на кухне. Было понятно, что мужчину застрелили Фото: Иван МАКЕЕВ

Убийство 37-летнего Алексея Зотова произошло на кухне в одной из столичных квартир. Мужчина пришел в гости вечером 28 августа к своему соседу по многоквартирному дому на улице Хабаровская в Москве. Приехала в гости и 39-летняя Елена Курьянцева. Она-то как раз и сообщила полицейским о стрельбе.

- В полицию около трех часов ночи позвонила женщина и сообщила, что в квартире на улице Хабаровская произошло убийство, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело Алексея Зотова на кухне. Было понятно, что мужчину застрелили. Полицейские обнаружили в квартире охотничье ружье. Пока не удалось выяснить, кому оно принадлежало. Компания накануне выпивала и показания дала неточные.

- Женщина, которая сообщила о стрельбе, плакала. Говорила, что ее знакомые выпивали, обсуждали новости: политику, коронавирус, безработицу в регионах. После чего произошел словесный конфликт и один из присутствующих выстрелил, после чего сбежал из квартиры, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Удалось выяснить, что убийство произошло в квартире 43-летнего Александра Белозерцева. По предварительной информации, это он в разгар пьянки ушел из кухни и вернулся уже с охотничьим ружьем «Сайга». После чего раздался выстрел. Пуля попала в голову 37-летнему Алексею Зотову, который жил в одном доме с Белозерцевым.

Очевидцы рассказали, что Белозерцев после убийства сел в машину «Мерседес» и уехал в неизвестном направлении. Вместе с ним из дома выходила его подруга, но она уехала на другом авто. О местонахождении пары пока неизвестно. Соседи рассказали, что у Александра в доме еще одна квартира, которую он сдавал в аренду.

- Труп обнаружен с огнестрельным ранением в голову. Давность смерти около часа. Начата следственная проверка по статьям 144 и 145 УПК РФ, - рассказали в полиции.