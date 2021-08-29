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Происшествия29 августа 2021 13:55

Выпивали на кухне, а потом стали обсуждать новости: москвича застрелили из охотничьего ружья

Следователи выясняют из-за чего произошел конфликт
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Прибывшие на место полицейские обнаружили тело Алексея Зотова на кухне. Было понятно, что мужчину застрелили

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело Алексея Зотова на кухне. Было понятно, что мужчину застрелили

Фото: Иван МАКЕЕВ

Убийство 37-летнего Алексея Зотова произошло на кухне в одной из столичных квартир. Мужчина пришел в гости вечером 28 августа к своему соседу по многоквартирному дому на улице Хабаровская в Москве. Приехала в гости и 39-летняя Елена Курьянцева. Она-то как раз и сообщила полицейским о стрельбе.

- В полицию около трех часов ночи позвонила женщина и сообщила, что в квартире на улице Хабаровская произошло убийство, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело Алексея Зотова на кухне. Было понятно, что мужчину застрелили. Полицейские обнаружили в квартире охотничье ружье. Пока не удалось выяснить, кому оно принадлежало. Компания накануне выпивала и показания дала неточные.

- Женщина, которая сообщила о стрельбе, плакала. Говорила, что ее знакомые выпивали, обсуждали новости: политику, коронавирус, безработицу в регионах. После чего произошел словесный конфликт и один из присутствующих выстрелил, после чего сбежал из квартиры, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Удалось выяснить, что убийство произошло в квартире 43-летнего Александра Белозерцева. По предварительной информации, это он в разгар пьянки ушел из кухни и вернулся уже с охотничьим ружьем «Сайга». После чего раздался выстрел. Пуля попала в голову 37-летнему Алексею Зотову, который жил в одном доме с Белозерцевым.

Очевидцы рассказали, что Белозерцев после убийства сел в машину «Мерседес» и уехал в неизвестном направлении. Вместе с ним из дома выходила его подруга, но она уехала на другом авто. О местонахождении пары пока неизвестно. Соседи рассказали, что у Александра в доме еще одна квартира, которую он сдавал в аренду.

- Труп обнаружен с огнестрельным ранением в голову. Давность смерти около часа. Начата следственная проверка по статьям 144 и 145 УПК РФ, - рассказали в полиции.

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