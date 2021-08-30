В Москве мошенники выманили у 81-летнего писателя 1,2 миллиона рублей

81-летний Анатолий Макаров — известный советский и российский писатель, журналист, драматург и переводчик. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Недавно 81-летний драматург Анатолий Макаров стал жертвой мошенников. Несколько дней назад на его телефон позвонил человек и представился сотрудником банка. Мужчина стал убеждать Анатолия, что с его счетов кто-то пытается украсть деньги, и он должен срочно перевести свои средства на специальный резервный счёт. Писатель согласился следовать всем инструкциям, и отправился в ближайшее отделение банка, как ему велел звонивший. Там Анатолий Макаров обналичил деньги и перевёл их на счет, номер которого продиктовал голос в трубке.

На следующий день звонок повторился, на этот раз под угрозой были сбережения писателя в другом банке. Анатолий снова отправился в банк и осуществил перевод. Но этого тоже оказалось недостаточно, несколько дней мужчине поступали звонки и каждый день он отправлял деньги на неизвестные счета. Через какое-то время звонивший обещал связаться с писателем снова и вернуть все его деньги, как только опасность минует. Но несколько дней Анатолию никто не звонил. Тогда мужчина набрал сам тот номер, с которого поступил звонок, трубку никто не поднял. Писатель забеспокоился и позвонил в полицию. Там ему рассказали, что он стал жертвой мошенников.

81-летний Анатолий Макаров — известный советский и российский писатель, журналист, драматург и переводчик. Одна из самых известных его работ — повесть "Человек с аккордеоном", она была переведена на другие языки и стала основой для сценария одноимённого фильма режиссёра Николая Досталя. Произведения Анатолия Макарова по большей части основаны на его воспоминаниях о послевоенной Москве. Так же он выпустил несколько документальных книг о легендарных личностях, таких как артист Александр Вертинский, композитор Василий Соловьёв-Седой, и других. Анатолий Макаров входил в число членов союза писателей СССР с 1976 года.

— Поступило обращение от 81-летнего гражданина о том, что неустановленное лицо в период с 20 по 26 августа, представившись сотрудником банка, вынудило заявителя перевести деньги на указанный неустановленным лицом счёт. Материальный ущерб 1 185 500 рублей, — сообщил источник сайта kp.ru.

Cейчас по заявлению писателя проводится проверка.

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