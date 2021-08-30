Жилой дом Абрикосовых превратят в "шоколадную школу" в 2022 году

Московский жилой дом Абрикосовых, который прочно ассоциируется с шоколадом и сладостями, продолжают восстанавливать. Фото: Алиса ТИТКО

Московский жилой дом Абрикосовых, который прочно ассоциируется с шоколадом и сладостями, продолжают восстанавливать. Историческое здание находится на Малой Красносельской улице. «КП» смогла попасть во внутрь дома вместе с реставраторами.

«Сладкий» дом

Шоколадная фабрика прославилась изготовлением фруктов в глазури, мармелада, варенья, абрикосовой пастилы – последняя и дала фамилию кондитеру Алексею Ивановичу. Свое производство на Малую Красносельскую улицу он перенес в 1880 году. На четырех гектарах появилось несколько мастерских: шоколадная, пастилочная, конфетная, карамельная, бисквитная. Ежегодно фабрика производила 848 тонн конфет и 72 тонны варенья.

Историческое здание находится на Малой Красносельской улице. «КП» смогла попасть во внутрь дома вместе с реставраторами. Фото: Алиса ТИТКО

Когда дела Абрикосова пошли в гору, Алексей Иванович построил при фабрике дом. Здание в стиле модерн спроектировал в 1905 году архитектор Борис Шнауберт, который ранее прославился строительством особняка Цветкова в «псевдорусском» стиле на Пречистенской набережной.

Дом получился архитектурно «сладким» - кому-то он напоминает шоколадную конфету, кому-то кусочек торта. На втором ярусе оконные переплеты с узором в виде медовых сот, а лепные детали под окнами отдаленно напоминают вазочки для конфет.

Шоколадная фабрика прославилась изготовлением фруктов в глазури, мармелада, варенья, абрикосовой пастилы – последняя и дала фамилию кондитеру Алексею Ивановичу. Фото: Алиса ТИТКО

История фабрики Абрикосовых закончилась после революции — все здания национализировали в 1918 году. Но шоколадные конфеты производить продолжили, однако под новым названием - Государственной кондитерской фабрики №2, а в 1922 году присвоили имя московского большевика Петра Бабаева. При этом на обертках конфет продолжили печатать логотип в виде фамильного дома Абрикосовых (сохраняется он и ныне).

Когда дела Абрикосова пошли в гору, Алексей Иванович построил при фабрике дом. Фото: Алиса ТИТКО

Цвет фасада оказался другой

В советские годы жилой дом Абрикосовых использовался для производственных целей шоколадной фабрики.

- До начала реставрации здесь была помывочная, изготавливали картонную упаковку и офисные помещения. Здание было в плохом состоянии, а приводить в порядок можно было только по согласованию с нами, так как здание является объектом культурного наследия регионального значения. Хотя сам дом находится в собственности кондитерского предприятия и реставрация производится на частные средства, - рассказали в Мосгорнаследии.

В советские годы жилой дом Абрикосовых использовался для производственных целей шоколадной фабрики. Фото: Алиса ТИТКО

Реставрировать это здание начали год назад. Тогда же обнаружили под 12 слоями истинный цвет фасада - нежно-оливковый. В историческом цвете здание представили в 2020 году и москвичи от незнания стали возмущаться, почему коричневое здание стало зеленым.

- В прошлом году реставраторы действительно удивили москвичей - фасад стал нежно-оливкого цвета вместо кирпичного. Но именно таким заказал дом Алексей Абрикосов для служебных квартир при фабрике, - сказал Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.

Реставрировать это здание начали год назад. Фото: Алиса ТИТКО

Во время работ реставраторы обнаружили в здании уникальный витражный плафон из стекла, диаметр которого составляет почти два метра. Он состоит из 11 лепестков, круглой середины и 22 маленьких лепестков. Буквально на днях он вернулся из реставрационных мастерских. Его разместят в центральной части здания под световым фонарем (круглое окно в крыше, предназначенное для естественного освещения комнат). Таким образом, днем свет попадал в помещение через расписное витражное стекло.

- Когда реставраторам удалось расчистить плафон до последнего слоя, то были обнаружены изящные узоры, которые закрасили в советские годы. Нами было принято решение бережно демонтировать всю конструкцию и уже в мастерских довести до совершенства. Это была очень кропотливая работа. Мы не исключаем, что в этом помещении музицировали, так как очень хорошая акустика, - рассказали реставраторы.

Мастерам также предстоит отреставрировать витражное окно из цветного стекла, камины, стены и паркет. Фото: Алиса ТИТКО

Мастерам также предстоит отреставрировать витражное окно из цветного стекла, камины, стены и паркет.

- Стены в залах исторически также были оливкового и бежевого цвета. Мы обратили внимание, что паркет в каждой комнате был разный. Пять витражей в виде медовых сот на 80% готовы и скоро будут возвращены на свои места, - сказала руководитель проекта реставрации Алена Казарова.

Полностью завершить реставрацию дома планируют до конца 2022 года. Владельцы пока не определились, как будут использовать красивое здание. Не исключено, что здесь откроют музей с магазином, "шоколадную школу" или образовательно-просветительский кластер, где будут проводить кондитерские мастер-классы.

Полностью завершить реставрацию дома планируют до конца 2022 года. Фото: Алиса ТИТКО

Кстати

Этикетку шоколада менять не будут

На этикетках шоколада, конфет и батончиков "Бабаевский" логотип всегда был коричневого или золотого цвета. В музее фабрики есть макет жилого дома Абрикосовых - он также выполнен в кирпичном цвете.

- Будете менять на оливковый?

- Нет. Оставим кирпичного цвета. Все таки в таком цвете здание было долгие годы - тоже история, - сказали в музее истории шоколада и какао "Мишка" при фабрике "Бабаевский".

О кондитерах Абрикосовых и первых производимых сладостях можно узнать во время экскурсии.

- Семья Абрикосовых была большая, все трудились на благо фабрики. Дети учились глазированию фруктов во Франции. Сами фрукты выращивали в Крыму. После стали изготавливать варенье, пастилу, карамель, а шоколад уже в середине XIX века, - рассказывают в музее.