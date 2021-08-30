Грибной спецназ: «столичная» мафия подчистую обдирает подмосковные леса

Денис уверяет, что эти мухоморы очень даже съедобны. Фото: Андрей АБРАМОВ

Вести о том, что леса в этом году изобилуют грибами, заполонила тематические сообщества в соцсетях. Особенно хвалили окрестности Звенигорода. Корреспонденты «КП» решили выяснить, действительно ли в этой части Подмосковья грибные места. Лукошками и ведрами вооружились опытный грибник Денис Корсаков и неофит в деле собирательства даров природы Андрей Абрамов.

Андрей:

— Последний раз по грибы ходил еще ребенком — лет в шесть. Врезался в паутину, свалился в овраг, никакого удовольствия от сбора не получил. С тех пор не могу понять восторгов людей, которые хвастаются друг дружке добычей после очередного выезда в лес.

Восторженное превозношение грибов наблюдаю повсеместно. Сам никак не пойму, в чем магия древнего промысла. И тут коллега Денис предложил махнуть по грибы. Как говорят психологи, отличный шанс проработать детскую травму и наконец познать радость от процесса.

Пенек с летними опятами. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Звенигороде нас встречает местный краевед и библиотекарь Борис Бабакин. Весь салон и багажник его машины завален белыми грибами...

— Вчера немного прошелся, — улыбается мужчина. — После выходных грибов всегда меньше. Московская «мафия» грибников приезжает, все что можно и нельзя собирают так, что лес потом несколько дней голым стоит. (А мы об этом догадывались и специально приехали в четверг, чтобы после этого опустошения хоть что-то успело вырасти. - Авт.)

Специально для нас проводник обещает показать тайные поляны, о которых мечтает каждый грибник. И вот мы заходим в хвойно-березовый лес.

Команда журналистов-собирателей «Комсомолки». Фото: Андрей АБРАМОВ

Денис:

— Звенигород и сам по себе хороший город, и места под ним очень симпатичные. Течет Москва-река (она в этих местах совсем скромная), над полем висит в воздухе соколообразная птица пустельга, высматривает в траве мышей так же тщательно, как мы — грибы.

Их в лесочке много. С ходу натыкаемся на пантерный мухомор, а потом почти сразу — на несколько серо-розовых. Я уже много лет пишу про грибы, читаю про них книги, сделал тридцать интервью с культовым микологом Михаилом Вишневским — поклонником и популяризатором мухоморов. Поэтому отличить ядовитый пантерный от безобидного и очень вкусного серо-розового мне примерно так же легко, как белый цвет от красного.

И в этом мое счастье: я наполняю корзину мухоморами, которых большинство боится. Даже краевед Борис, который знает, что такое серо-розовый мухомор, нервно шутит, что собираю я эти грибы, наверное, «для коллег». А все остальное в этом лесу, похоже, уже собрано до нас.

Белый красавец. Фото: Андрей АБРАМОВ

ВАЛУИ МОИ

Андрей:

Тут же начинаются россыпи бурых шляпок.

— Валуи, — раздосадованно объясняют спутники — Они съедобные, только если их долго вымачивать, чтоб горечь ушла.

Денис:

— Этот лес — просто империя валуев! Их там сотни, от совсем маленьких до гигантских, перезревших. Вишневский мне рассказывал: «Валуй, которым многие грибники пренебрегают — очень классная штука». Но добавлял: «правда, его для начала нужно вымачивать минимум пять, а не то и семь дней в воде, желательно проточной. В старые времена его просто клали в реку, в новые - воду нужно менять три раза в день. А потом уже солить. Это невероятный деликатес, но мало кто сейчас умеет его готовить!».

А это валуи — они условно-съедобные. Фото: Андрей АБРАМОВ

Я не умею, и смотрю на валуи со всевозрастающим раздражением. Особенно обидно, что они сверху часто смахивают на белые. Вот и Борис говорит, что отдельные белые периодически прячутся рядом с валуями.

Андрей: — Такой первозданный лес будит внутри художника. Пока Денис и Борис сканируют каждый квадратный метр на предмет добычи, я фотографирую поганки, мухоморы и трутовики, которые оккупируют стволы березок.

Нам встречаются десятки оврагов, дырявые лопаты и прочие железяки, заключенные в бурый кокон коррозии.

— Это вот бывший блиндаж. Немецкий. Здесь были траншеи и окопы в декабре 1941-го. Наступление вермахта на Москву под Звенигородом остановили. Там подальше в болоте иногда видят танк-призрак. Якобы в туманную погоду из воды башня машины торчит. Но на самом деле это трактор утонул. А в паре километров отсюда самолет упал в войну… В этих лесах много интересных находок можно сделать. Я сам с металлоискателем как-то бродил и нашел два офицерских перстня вермахта, — хвастается проводник Борис.

При виде грибов внутри просыпается художник. Фото: Андрей АБРАМОВ

Денис: Видим таинственный дуб, на котором укреплен крест.

— Дубу тут некоторые еретики молятся! — рассказывает Борис. - Прикрепили тут к нему цепь

— Златую?

— Нет, не златую, но с какой-то рюмочкой. Ходили вокруг со свечечкой, но тихо, без песнопений, без оргий…

Это здорово, но мы пришли с другими целями.

ЛИСИЧКИНА ПОЛЯНА

Андрей:

— Ходим уже час, а у меня в ведре пусто. У Дениса лукошко полнее. Внутренний жлоб начинает подозревать, что опытный коллега специально мне говорит, что гриб несъедобный, когда я прошу его проанализировать очередную свою находку.

В глубине леса встречаем седовласого пенсионера с корзинкой.

— Дедуль, что нашел?

— Нет тут ничегошеньки! Одни грузди гнилые, — ответил грибник тоном лукавого ребенка, который втихаря съел коробку конфет. При этом дед старательно прятал за спину корзинку, из которой торчали несколько гигантских белых.

Грибники — забавный народ.

Наш проводник по звенигородским лесам Борис на поляне лисичек. Фото: Андрей АБРАМОВ

Денис:

— Настоящий грибник не улыбается конкуренту, как Андрей, а чувствует бессильную ярость: ведь это он, коварный пенс, уже прочесал весь лес и наверняка собрал все самое лучшее!

Впрочем, оптимистичный Борис замечает, что все грибы собрать невозможно: наверняка кто-то что-то проглядел. И точно: вскоре из-за кустов раздается его ликующий крик «Есть!» Они с Андреем наконец-то нашли крупный, красивый белый.

Вскоре мы выходим на поляну, полную лисичек. Потом находим несколько грибов-зонтиков. Перейдя поле, Борис указывает нам на три молоденьких боровичка. В непроходимой глуши я отыскал пень, на котором растут сотни летних опят. Так получилось, что несмотря на десятки походов в лес, вживую их вижу впервые, но мгновенно опознаю по фотографиям (у них двуцветная шляпка, один круг внутри другого, примерно как у яичницы-глазуньи). Полтора килограмма опят — это не так уж плохо.

В царстве грибов есть и такие диковинные виды. Фото: Андрей АБРАМОВ

Андрей:

— По звенигородским лесам мы бродили почти четыре часа. У Дениса набралась большая корзина. Пару сотен опят, несколько десятков лисичек и ворох всяких диковин. Уж не знаю, съедобные они или нет, но напарник уверил, что он такие знает. Мне попался один подберезовик и большой белый. Плюс ограбил пень с опятами, который нашел Денис, да высмотрел с десяток лисичек.

Весь азарт от похода по грибы пока оценить не смог. Попробую еще через 20 лет. Зато в качестве фотомоделей все эти причудливые шляпки, ножки и юбочки неотразимы.

Не забудьте взять в лес перчатки. Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

«Урожайные места» в Московской области

Грибы рядом с крупными городами плодоносят в меньшем количестве: массовый сбор и сопутствующее ему вытаптывание почвы приводят к тому, что грибница просто «засыпает». Хороший урожай белых, а тем более рыжиков, начинается за 40-50 километров от Москвы — причем, чем дальше, тем лучше. С городами поменьше и картина поспокойнее. В деревнях и дачных поселениях все более-менее нормально. Чем больше людей - тем меньше грибов.

Север (Савеловское направление). Станции «Икша», «Морозки», «Турист».

Северо-восток (Ярославское направление). Станции «Зеленоградская», «Калистово», «Семхоз» или «Абрамцево».

Северо-запад (Ленинградское направление). Станции «Подрезково», «Поварово», «Головково», «Покровка», «Фроловское».

Юго-запад (Киевское направление). Станции «Алабино», «Селятино», «Рассудово», «Бекасово».

Юго-восток (Казанское направление. Станции «Данино», «Григорово», «Гжель», «Игнатьево», «Бронницы», «Луховицы», «Егорьевск».

Слева - лисичка настоящая, справа - ложная (говорушка оранжевая). По мнению миколога Михаила Вишневского, перепутать их сложно. Фото: страница Михаила Вишневского в Facebook

БДИ!

Не уверен – не собирай!

Никогда не собирайте и не ешьте грибы, в которых не уверены. При малейших сомнениях лучше выбросить гриб. Особенно это касается пластинчатых, типа сыроежек (чаще всего смертельно ядовитые бледные поганки путают именно с ними). И с мухоморами осторожнее! Серо-розовый (съедобный) можно отличить по тому, что он краснеет на изломе, и вообще явного коричнево-серо-розового цвета, в то время как пантерный (ядовитый) всегда четко белый с коричневой шляпкой. Но все равно — осторожнее.

По поводу грибов с трубчатым гименофором (нижняя сторона шляпки, как губка) можно быть относительно спокойным — они в наших лесах не ядовиты. Но бывают отчаянно горькими, как желчный гриб или, например, болет укореняющийся. Если сомневаетесь — можете прямо в лесу отломить от трубчатого гриба кусочек и пожевать. Несколько раз столкнувшись с желчным грибом, вы уже будете знать врага в лицо — определять его сразу по бело-розовому слою трубочек.

Осторожнее с опятами: среди них может расти ядовитая галерина окаймленная, гриб, который в последние годы все чаще встречается в наших лесах. Найдите в интернете и внимательно рассмотрите фото.

Слева - съедобный мухомор серо-розовый, справа - ядовитый пантерный. Главное - цвет: у серо-розового мухомора ножка розового или красноватого цвета, у шляпки тоже розоватый оттенок. На изломе гриб быстро краснеет. У пантерного мухомора ножка и мякоть отче

С лисичками все проще. У них главный двойник — говорушка оранжевая (она же ложная лисичка), не ядовитая, просто невкусная. Отличается крайне насыщенным ярко-оранжевым цветом, и форма пластинок у нее другая (у лисички, строго говоря, не пластинки, а складки). Есть еще черная лисичка (вороночник рожковидный), она не просто съедобная, но деликатесная, но у нас нечасто встречается.

Важно!

Отправляясь в лес, не забудьте: полностью заряженный мобильный, питьевую воду, средство, от комаров и клещей, одноразовые перчатки, чтоб руки не пачкать. Одевайтесь в одежду, которую не жалко, и желательно яркую: если заблудитесь, вас будет хорошо видно спасателям.