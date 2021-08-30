В Международном медкластере в Сколково расцвели «Исцеляющие сады»

Мэр напомнил, что в «Сколково» сейчас строятся еще несколько корпусов для клиник с различной специализацией Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Международный медицинский кластер в Сколково расширяет свои площадки для лечения и реабилитации пациентов. Напомним, огромный комплекс позволяет москвичам и жителям других городов страны обращаться за помощью в известные мировые клиники, не покидая России. К примеру, здесь уже работают диагностический и симуляционный центры израильской клиники «Хадасса» (Hadassah). Пациенты могут пройти полную диагностику состояния здоровья - чекапы, получить все виды исследовательских процедур, личные консультации врачей и онлайн-рекомендации. В том числе сделать прививку от COVID вакциной «Спутник» и пройти восстановление после перенесённого ковида.

«Сегодня вводится первый многофункциональный медицинский центр «Хадасса», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 30 августа, во время осмотра медкластера. - До этого построили и ввели диагностический центр, полноценный стационар с онкологическим направлением».

Мэр напомнил, что в «Сколково» сейчас строятся еще несколько корпусов для клиник с различной специализацией. Для пациентов и жителей соседних домов в кластере уже открылись и некоторые зоны просторного парка «Исцеляющие сады».

«Рядом появится многофункциональный больничный комплекс, который будет введен уже в следующем году, - сообщил Собянин. - Здесь приступили и к строительству научного направления медкластера - биотехнологической лаборатории. Кроме того, начинаем проработку проекта, связанного с медицинским технопарком совместно со «Сколково». Можно сказать, что медицинский кластер состоялся, и он будет служить на пользу всей российской медицине, потому это хороший трансферт технологий, обмен кадрами, опытом».

Сегодня мэр Москвы подписал соглашение с ортопедической клиникой Saint Charles - одной из ведущих клиник Франции. Ее филиал в столичном медкластере будет проводить артроскопические операции, эндопротезирование, реконструктивные вмешательства и хирургические коррекции с применением малоинвазивных технологий. В планах - до 1,5 тысячи операций и 3 тысяч амбулаторных приемов в год. Первых пациентов начнут принимать в 2022 году.

ЧТО ОТКРЫЛИ

1. Новый терапевтический корпус клиники «Хадасса» (Hadassah) представляет собой полноценный стационар с отделениями хирургии, онкологии, лучевой терапии и диагностики, радионуклидной диагностики. При этом в корпусе будет развернуто 63 стационарных коек, так как большинство процедур выполняется амбулаторно.

Сейчас в клинике устанавливают тяжелое и другое медицинское оборудование, а также идёт набор персонала - специалистов Hadassah из Израиля. Медики проходят дополнительное обучение и повышение квалификации. Прием больных в терапевтическом корпусе планируют начать в октябре 2021 года.

2. Большая открытая парковая зона «Исцеляющие сады» (healing gardens). Она объединяет все медицинские корпуса кластера в Сколково. Автором концепции садов стал известный голландский архитектор японского происхождения Хироки Мацуура.

Мультисенсорный парк «5 чувств» делится на несколько ландшафтных зон, воздействующих на разные ощущения человека - тактильные, слуховые, зрительные и т.д.

Первой в сентябре этого года станет доступна для всех желающих зона в 5 гектаров из нескольких участков:

- «Овальная площадь» – пространство с гранитным покрытием для активных, музыкальных и образовательных событий. Здесь ландшафтное и уличное освещение, SMART-опоры с системой видеонаблюдения, wi-fi, лавочки, деревья и кустарники, затененные зоны отдыха;

- «Лес с ручьем» – природная зона для прогулок днем и вечером. Сад сделали максимально приближенным к естественному лесу с минимумом покрытий и освещения. На участке - русло ручья, для очистки воды высажено био-плато. Здесь проложили мостиковую тропиночную сеть, подключили уютную ландшафтную подсветку.

До конца 2022 года в парке появятся «Лес медитаций с тактильными дорожками», площадка воркаут и детская площадка.

В 2023 году откроется «Малый сад» со стартовой точкой лечебных маршрутов терренкура. Сад соединит территории будущего Университетского госпиталя Страсбурга и Реабилитационного центра.

ПЛАНЫ

В Международном медицинском кластере, помимо французской клиники Saint Charles, в ближайшие годы откроются онкологический центр Centre Leon Berard (Франция), онкологическая клиника Clinica Roman Fernandez (Испания), педиатрическая клиника San Joan de Deu (Испания).