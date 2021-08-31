Дачный туризм – новая форма отдыха: Московские рестораторы предложили ужинать на природе

Московские рестораторы придумали проекты в стиле chef’s table и угощают гостей в усадьбах или на дачах за пределами мегаполиса Фото: Shutterstock

Все чаще в соцсетях можно встретить фотографии, как проходят ужины за широкими столами посреди леса. Сидит человек 20 за столом, вокруг сосны, деревянные беседки, а им подают русскую национальную кухню и угощают чаем из самовара. Оказалось, что это новая форма отдыха – дачный туризм. Московские рестораторы придумали проекты в стиле chef’s table (шеф-повар разрабатывает особое меню и лично подает блюда) и угощают гостей в усадьбах или на дачах за пределами мегаполиса.

Литературные вечера: дачный ужин

Ужины на даче впервые предложил московской проект Gimpel. За неделю до выезда гостям предлагается программа и меню, а также недешевые билеты (стоимость не смущает гостей). Первые двадцать счастливчиков оплачивают эксклюзивный ужин в стиле chef’s table и получают адрес, куда нужно приезжать.

- Территория частная, это дачный участок Игоря Ланцмана, который является создателем бара Rolling Stone, поэтому заранее не сообщаем, - объяснили в пресс-службе Gimpel.

Как правило, в старинной беседке ставят широкий стол, печь-мазанку и все необходимое оборудование для профессиональной готовки. А готовит один из признанных московских шефов. Гостей ждут изысканные блюда — коктейли из еловых шишек, салаты из осьминога, сорбеты с лимончелло и другие.

Как правило, в старинной беседке ставят широкий стол Фото: Instagram.com

Помимо гастрономического просвещения — Игорь Ланцман пытается привлечь внимание к району Переделкино, где можно посетить музей Церетели, галерею Евтушенко и дом Булата Окуджавы. А также можно прогуляться в Мещерском парке и посетить только отреставрированный Дом писателей с библиотекой и кофейней.

Где: Переделкино (точный адрес сообщается после покупки билета), в 20 минутах от центра Москвы.

Когда: ближайший ужин 11 сентября.

Стоимость: ориентировочная стоимость 12-20 тысяч рублей.

Ужин на Волге

В старинном деревянном доме в двух шагах от набережной Волги появился проект chef’s table на 18-20 персон. Здесь ежедневно проходят тематические обеды и ужины, а также традиционное русское чаепитие на веранде дома. Проект Ikra придумали москвичи Борис Зарьков и бренд-шеф Владимир Мухин.

- Идея проекта Ikra – популяризировать традиции русской кухни и показать гастрономическое культурное наследие, которое нам досталось, - говорят организаторы.

Для гостей придумали дегустационные сеты – «Бурлаки» и «На даче». Первый сет – это и жаркое из кологривского гуся, и судачок, опоенный водкой, гнетенный лосиным молоком с полбой и визигами, а также голубцы, варенец. Второй – буженина из белуги с хреном и красной смородиной, пьяная стерлядь, каленые яйца и черная икра, гурьевская каша с черной смородиной.

Идея проекта Ikra – популяризировать традиции русской кухни и показать гастрономическое культурное наследие, которое нам досталось Фото: Instagram.com

А после гастрономических удовольствий можно прогуляться по улочкам Плеса под звон колоколов, подняться на гору Левитана.

Где: Плес, переулок Кирова, 1а. От Москвы около 300 км.

Когда: ежедневно, нужно бронировать на сайте ikra.wrf.su.

Стоимость: обед – 2500 рублей, ужин-сет - 6700 рублей.

Сага о море

Выездные ужины на природе устраивает и рыбная лавка «Охотка». Команда придумала ставить столы посреди леса и готовить еду под шелест березовых листьев и треск костра. Меню остается тайной до самого ужина. Но обязательно будут рыба и морепродукты, так как сам иммерсивный ужин у воды имеет название «Сага о море».

- На гастрономический спектакль может попасть 25 зрителей с командой театральных продюсеров, режиссеров и артистической труппой, - говорят организаторы.

Выездные ужины на природе устраивает и рыбная лавка «Охотка» Фото: Instagram.com

В соцсетях гости рассказывают, что обычно подают приготовленные на открытом огне рыбный суп, корюшку на березовой ветке, магаданские креветки, квас и чай из смородиновых листьев.

Где: Мытищи. Будет организован трансфер от метро.

Когда: ближайший ужин 5 сентября.

Стоимость: 12 000 рублей.