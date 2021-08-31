Вход в московское метро по лицу: сервис Face Pay запустили еще на двух линиях

Систему «входа в метро по лицу» тестируют уже не первый месяц Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столичном метро к тесту Face Pay подключили еще две линии — Солнцевскую и Калужско-Рижскую. Это значит, что пассажиры смогут попасть в фокус-группу и в числе первых протестировать сервис будущего.

- Теперь пассажиры Калужско-Рижской, Солнцевской, Филевской и Арбатско-Покровской линий смогут первыми попробовать, каково это — жить в технологичном будущем, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Систему «входа в метро по лицу» тестируют уже не первый месяц, работает она стабильно. Именно поэтому было принято решение об увеличении зоны открытого тестирования. Фокус-группу расширяют до 7000 человек. Задача людей из фокус-группы просто использоваться систему Face pay для оплаты проезда и оставлять комментарии после каждого использования: сработала система, были ли трудности или все прошло четко. Стоимость проезда будет 46 рублей.

- Пассажиры оставляют нам полезную обратную связь, которая позволит уже скоро запустить технологию для всех пользователей метро, — рассказал глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Пассажирам московского метро будут доступны все способы оплаты проезда, а Face Pay станет дополнительным бесконтактным способом оплаты проезда.

Как стать участником фокус-группы?

1. Подать заявку — здесь.

2. Заполняйте форму: электронный адрес, марку мобильного телефона, номер карты «Тройка» (по желанию).

3. После регистрации придет уведомление: «Вы успешно зарегистрировались. В течение 7 дней на указанную Вами почту будет выслано письмо с дальнейшими инструкциями».

4. После нужно будет скачать мобильное приложение "Метро Москвы", загрузить фотографию и привязать банковскую карту для оплаты проезда.