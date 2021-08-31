Мать о беременности 12-летней девочки из Москвы: У дочки срок пять недель, будем рожать

Беременность в 12 лет будет проходить очень проблемно Фото: Shutterstock

В столичную больницу попала 12-летняя девочка Катя (имя изменено) с резкой болью в животе. Думали, что отравление или аппендицит (патология, которая требует немедленного хирургического вмешательства). На УЗИ врачи округлили глаза, потому что девочка была беременна. Диагноз 100%, ошибки нет.

- Нам поступило сообщение из родильного отделения о том, что 29 августа к ним доставлена на скорой помощи девочка с диагнозом: беременность малого срока, острый аппендицит, - рассказали kp.ru в правоохранительных органах.

Обычно о беременности москвичек в МВД не сообщают, но тут случай особый – девочка Катя несовершеннолетняя. Полицейские стали изучать состав семьи. Удалось выяснить, что у девочки есть и 42-летняя мама Елена, и 52-летний отец Сергей.

- Девочка живет в полной семье, отец с утра до вечера работает на стройке, а мать не работает, так как круглосуточно ухаживает за больной свекровью. Все живут в трехкомнатной квартире на улице Отрадная. Условия для жизни удовлетворительные, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

- Мама выпивает?

- Таких сведений нет. В целом, о семье нет плохих отзывов.

Деньги у семьи есть, общий доход в месяц составляет около 80 тысяч рублей. Еще помогает бабушка, которая получает пенсию.

Как удалось выяснить, Катя посещала школу в районе Отрадное. Училась девочка в 6 классе, после уроков ходила гулять с девочками. Но как выяснилось, не только с девочками.

- Мы знали, что дочка встречается с мальчиком по имени «Виктор». Больше мы о нем ничего не знаем, - рассказала Елена, мама девочки.

- Что вам сказали врачи?

- По медицинским показаниям прерывать беременность нельзя, может потом не забеременеть. Я дала согласие. Будем рожать.

Дело уже передали в Бутырскую межрайонную прокуратуру.

- Прокуратура проводит проверку в связи с доставлением 29 августа в одну из столичных больниц 12-летней девочки, находящейся в состоянии беременности, - прокомментировала Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы Прокуратуры Москвы.

Юристы сразу говорят, что это «часть моральной ответственности общества и государства». Разбираться правоохранительные органы будут в соответствии со статьей 134 УК РФ: «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового».

- При этом, срок уголовной ответственности по указанной статье, наступает с 16 лет, то есть если парню на момент занятия сексом не было 16 лет, то он не будет привлечен к ответственности, - объяснил адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

- Почему эта статья нарушается, по вашему мнению?

- Я считаю, что у данных преступлений, когда в ранние половые отношения входят несовершеннолетние, есть часть ответственности перед обществом и государством. Постоянная пропаганда секса с центральных каналов ТВ, отсутствие нравственного воспитания со стороны школы и введение в образовательную программу уроков сексуального просвещения, является результатам таких действий среди несовершеннолетних.

Важно

Мнение врача

- Как врач акушер-гинеколог я могу сказать, что беременность в 12 лет будет проходить очень проблемно. Существует огромный риск для здоровья девочки и, безусловно, есть большая вероятность возникновения осложнений беременности. В столь юном возрасте организм еще не созрел. Вынашивание ребенка и без того очень большая нагрузка для женщины, - рассказала Ольга Шарапова, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова и родильного дома №4, заслуженный врач России.

- А если прерывать беременность?

- Прерывание беременности в этом возрасте чревато бесплодием. Вся эта история для этой девочки сильнейшая психологическая травма.