«Самолетами - в Среднюю Азию»: Из России депортировали 37 мигрантов, участников «Мытищинского побоища»

Из 66 задержанных за драку мигрантов в итоге решили депортировать 49 человек. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Из России выслали первую партию мигрантов, которые в начале августа приняли участие в массовой драке на окраине подмосковных Мытищ. Тогда, напомним, конфликт в одном из местных хостелов перерос в настоящее побоище - земляки из разных стран гонялись друг за другом по окрестным дворам и улицам. В ход пошли не только кулаки, но и палки, ножи и даже пистолет. Выстрелы стали уже апогеем драки, когда подъезжала вызванная перепуганными жителями полиция. И дрались, что характерно, на Пограничной улице.

- В драке приняли участие уроженцы стран Средней Азии - Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, - сообщил KP.ru президент Федерации трудовых мигрантов России Вадим Коженов. - Началось все с бытового конфликта.

По словам источника в правоохранительных органах, изначально в стенах хостела случилась небольшая потасовка с участием граждан двух среднеазиатских республик:

- И тот, и другой были не очень трезвые, но к драке быстро присоединились земляки, соседи и так далее. В итоге общее число участников драки, по словам очевидцев, с обеих сторон достигало до ста человек.

Официальные данные ГУ МВД по Московской области:

- После драки задержаны 66 граждан разных стран СНГ.

- На них оформили 134 административных протокола (на некоторых задержанных - по 2-3 статьям).

- В том числе 54 - за нарушение правил миграционного учета (штраф до 5 тысяч рублей).

- Кроме того, оформлены 65 протоколов по статье «мелкое хулиганство» (штраф до 1 тыс. рублей или арест до 15 суток) и «распитие спиртных напитков в общественных местах» (штраф до 1,5 тыс.).

Но самое интересное, что 49 мигрантов из 66 задержанных в итоге решили депортировать.

Вечером в понедельник рейсами из Домодедово из России выслали 37 человек. Еще 12 отправят на родину в ближайшее время.

Но это еще не все. Оказалось, что нарушителей миграционных законов до поры до времени прикрывала хозяйка хостела, в котором они жили.

- В отношении 54-летней уроженки Чувашской Республики возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - Установлено, что подозреваемая, являясь владелицей хостела, где проживали иностранцы, организовала их нелегальное нахождение на территории Российской Федерации. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Шефу хостела грозить до пяти лет тюрьмы.