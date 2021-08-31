В Москве с начала реновации снесли 58 ветхих жилых домов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В столичных кварталах реновации продолжается расселение и снос ветхих домов. Потом пустыри становятся стартовыми площадками для будущих новостроек программы обновления жилья.

«В районе Фили-Давыдково на улице Олеко Дундича завершился демонтаж жилого дома по программе реновации, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Жители сносимого дома получили новые квартиры с улучшенной отделкой в том же районе. Освобожденный после сноса участок передадут под застройку для этой программы».

Снос проводили за счет городского бюджета с использованием технологии «умного сноса». Напомним, стандарт «умного сноса» используется при демонтаже всех отселенных по программе реновации домов. Его основные принципы - безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов.

«Всего по программе реновации было демонтировано 58 жилых домов, в том числе в этом году – 18 домов», - добавил Рафик Загрутдинов.

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/

ЦИФРЫ

В программе реновации жилья в Москве участвуют около 1 миллиона москвичей. Под снос попали 5175 устаревших домов.

Сегодня в столице:

- продолжается или уже завершилось переселение жителей 290 домов в 107 новостроек;

- переселяется всего 43,9 тысячи жителей, из них в новые квартиры уже переехали 34,7 тысячи человек;

- подобрано 500 стартовых площадок площадью 7,9 миллиона квадратных метров во всех округах города. Это позволит переселить 250 тысяч жителей;

- разработано и утверждено 88 проектов планировки новых кварталов.

К 2024 году планируют построить 5 миллионов квадратных метров жилья для программы реновации с учетом ранее возведенных домов. Благодаря этому начнется переселение около 160 тысяч жителей.