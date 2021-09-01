Модернизация навигации и читательских билетов: «Ленинку» отправили на реставрацию до 2023 года

Предстоящая реставрация не повлияет на работу самой библиотеки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новость о закрытии «Ленинки» на два года немного озадачила постоянных читателей. Но предстоящая реставрация не повлияет на работу самой библиотеки, с 1 сентября изменится только вход. Корреспонденты kp.ru успели посетить Российскую государственную библиотеку до начала масштабной реставрации.

Сохранить величие интерьеров

В библиотеке ничего не обвалилось, не потрескалось. Предстоящие работы являются плановыми. Вопрос о реставрации появился в 2019 году, когда были проведены обследования библиотеки.

- Начиная с 1953 года была проведена лишь одна масштабная научная реставрация – привели в порядок главный читальный зал. Остальные помещения поддерживались локальными ремонтными работами, при этом состояние инженерных, пожарных и вентиляционных систем продолжало ухудшаться, - рассказали в Российской государственной библиотеке.

Стало понятно, что нужно затеивать масштабные работы. В реставрации нуждается знаменитая мраморная лестница, столовая и зона гардероба.

- Нам хочется приблизиться к первоначальному замыслу и чертежам архитекторов Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха, сделать удобную логистику для читателей, заменить пластиковые окна на металлические – такими они были изначально. В архивах «Ленинки» можно найти документы, что отделка планировалась другой. Но она пришлась на послевоенные годы и были настойчивые просьбы сократить расходы, отказаться от росписи на стенах. Благо отстояли, чтобы лестница была мраморной. Если смотреть на первоначальный замысел главного входа, то там была почта, телеграф, аптека, зоны для общения с читателями, - рассказал kp.ru Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки.

Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нынешняя задача непростая: национальная библиотека является объектом культурного наследия и должна соответствовать как великому прошлому, своей истории и богатейшим традициям, так и вызовам современности. В «Ленинке» считают, что время перемен настало – через два года библиотека будет шагать в ногу со временем.

Быстрее получить читательский билет

До пандемии библиотеку посещали около 3000 человек в день – это большой поток читателей. Плюс еще приходят гости на мероприятия, выставки. А за годы существования в библиотеке так и не наладили логистику передвижения.

- Посетителям приходится получать читательский билет в одном месте, одеваться и переходить по улице в другую часть здания. Это неудобно. Мы знаем, и хотим сделать комфортно для наших читателей, - говорят в Российской государственной библиотеке.

В вестибюле главного входа планируют сделать большое информационный сервис, где новый читатель сможет записаться в библиотеку, сдать вещи в гардероб, а вещи в автоматизированные камеры хранения, после чего пройти за книгами по мультимедийной навигационной системе.

Так "Ленинка" выгляджит сейчас... Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Первый подъезд будет основным. Здесь будут сосредоточены все основные сервисы для читателей, в том числе единая справочная служба, где сотрудники ответят на все вопросы читателей. Увеличится число туалетных комнат, будет отреставрирована и главная столовая библиотеки, - рассказал Вадим Дуда.

Читателям будет предложена самостоятельная запись в библиотеку без помощи оператора — в вестибюле оборудуют специальные терминалы, которые ускорят получение читательского билета. К тому же библиотека уйдет от бумажных контрольных листков, интегрируя информацию о книгах в читательский билет.

- Цифровая трансформация должна коснуться и «Ленинку». Не то, что мы должны полностью уйти в интернет. Я уверен, что классическая национальная библиотека еще очень долго будет предоставлять доступ к книгам, но должна быть электронная возможность заказать литературу. Именно поэтому нам так необходима реставрация главного подъезда, в нынешних условиях создать современные технологии невозможно, - говорит Вадим Дуда.

... а так будет

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Важно

Как будет работать библиотека в период реставрации?

- библиотека закрываться не будет, она продолжит принимать читателей в обычном режиме;

- меняется только вход - зайти в библиотеку можно будет через подъезд № 6 (проход организован вдоль здания по улице Моховая). Временный вход будет также комфортным – есть гардероб, туалетные комнаты и информационные стойки;

- оформить читательский билет по-прежнему можно в подъезде №2;

- перекусить можно будет в кофейне возле мраморной лестницы, так как столовую закрывают на ремонт.