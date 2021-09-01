«Фундамент для развития инженерных специальностей»: в День знаний в Кингисеппе открыт «Кванториум»

…Роботы, станки, графические станции, микроскопы и целые лаборатории! А главное – дети с горящими глазами, которых привлекает наука и техника. 1 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев и исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник открыли в городе Кингисепп детский технопарк «Кванториум». Технопарк площадью более 1000 квадратных метров рассчитан на обучение 800 школьников год, еще 4000 учеников станут участниками мероприятий различного формата.

ВЫРАЩИВАТЬ КАДРЫ

Российский предприниматель Андрей Мельниченко владеет компаниями «ЕвроХим», СУЭК, СГК и НТК. Согласно данным исследования журнала «Эксперт», бизнесмен является крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики. За последние 15 лет им инвестировано в российскую промышленность около $21 млрд.

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. В 2017-2019 годы в регионах присутствия компаний ЕвроХим, СУЭК и СГК Фонд открыл 9 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 3000 школьников 5-11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла. Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.

Теперь детский технопарк открылся и в Кингисеппе…

«Очень правильно, что мы выбрали путь создания «Кванториума» совместно с градообразующим предприятием. У нас получилась хорошая синергия, и сегодня мы понимаем, что нужно идти дальше — компания «ЕвроХим» выступила с предложением создать образовательную базу среднего профессионального звена для ее предприятий и других химических производств, которые сегодня строятся в районе. Для нас важно, чтобы туда пришли молодые ребята из Кингисеппа — программисты, инженеры, химики-технологи. Мы выработаем такую модель обучения и подготовки кадров, чтобы она была интересна району, компании и региону. «Кванториум» помогает детям на раннем уровне выбрать профессию, а стать крепким профессионалом они смогут в техникуме или вузе» - отметил Александр Дрозденко. - Уверен, что ребята, которые закончат «Кванториум», точно останутся у нас, в Ленинградской области».

Обратим внимание, что соглашение между правительством Ленинградской области, компанией «ЕвроХим» и Фондом Андрея Мельниченко о создании детского технопарка «Кванториум» в Кингисеппе было подписано в августе 2020 года. Стоимость проекта составляет 108 млн рублей.

«Детский технопарк в Кингисеппе, созданный при мощной поддержке губернатора и правительства Ленинградской области, – важный этап продолжения масштабной совместной программы «ЕвроХима» и Фонда Андрея Мельниченко по организации центров поддержки одарённых детей в российских регионах, - сообщил председатель совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев. - Новое поколение детей, обучающихся в «Кванториуме» придут в промышленность специалистами высшего класса, что станет настоящим прорывом для развития отрасли. Данный образовательный центр станет фундаментом для развития инженерных специальностей, которые очень востребованы в нашей стране».

ОТ БИОТЕХНОЛОГИЙ ДО ТЕХНИЧЕСКОГО АНГЛИЙСКОГО

С начала учебного года обучение будет вестись по направлениям «Хайтек», «IT-квантум», «Космоквантум», «Наноквантум», «Промробоквантум» и «Биоквантум». Предусмотрено и обучение по дополнительным программам: технический английский язык, квантошахматы и математика. В 2022 году начнут работать физическая и химическая лаборатории. Параллельно с образовательным процессом в технопарке будет происходить непрерывное развитие общекультурных компетенций для детей и их родителей.

«Открытие детского технопарка «Кванториум» в Кингисеппе дает новый импульс для развития образовательной программы Фонда Андрея Мельниченко, которая в этом году отмечает свое пятилетие, - добавил исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник. - Мы стремимся предоставить школьникам, живущим в российских регионах, уникальную возможность получать глубокие знания по предметам естественно-математического цикла в самых современных условиях и учиться успешно применять их на практике. Надеемся, что юные кингисеппские таланты смогут по-настоящему увлечься наукой и изобретательством, проявить себя и в будущем стать высококвалифицированными специалистами, которые пополнят ряды ведущих российских компаний, укрепят научную и производственную сферы Ленинградской области».