Новые станции метро в Москве: Пионеры и красные флаги - на «Яхромской», авиалайнер ТУ-144 - на «Пыхтино»

Станция «Яхромская». Фото: stroi.mos.ru

Московское метро не только самое удивительное, но и самое ностальгическое. Ретро-вагоны, исторические мозаики, витражи и скульптуры с героями из жизни СССР, мощь и роскошь ушедших времен. Архитекторы современной подземки не отстают от своих предшественников.

- Метро Москвы вполне заслуженно считается одним из самых красивых в мире, - сказал заместитель мэра столицы Андрей Бочкарёв. - Продолжая эту традицию, мы проводим творческие архитектурные конкурсы на выбор стилистики и дизайна новых станций. В ближайшие три - четыре года планируем к проектированию и строительству две новые линии - Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. На каждой из них по одной станции возьмем для проведения архитектурного конкурса, чтобы сделать что-то выдающееся.

Некоторые уже строящиеся станции следуют моде на советское прошлое. Как раз для тех, кто хочет вспомнить свои юные годы или туристом прокатиться на метро, словно на машине времени.

В Стройкомплексе Москвы рассказали, на каких линиях подземку будущего украсят в стиле страны Советов.

Станция «Яхромская». Фото: stroi.mos.ru

ЗВЕЗДЫ КРЕМЛЯ НАД ГОЛОВОЙ

На Люблинско-Дмитровской линии «Яхромскую» превратят в выставочный зал эпохи СССР с картинками пионеров, первомайских шествий, сталинских высоток и кумача. На белой путевой стене разместится панно с изображением, посвященным празднованию 800-летия Москвы в 1947 году.

Основными цветами станции станут красный и светло-серый. Половину платформы сделают алой, напоминающей советский флаг, а остальное - светло-серым. При этом продольные светильники на потолке будут «сшивать» две стороны, словно нити. Потолок кассового зала украсят геометрическим красно-белым узором. Одним он напомнит кремлевские звезды, другим - море флагов.

Где находится: на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы.

Когда откроют: ориентировочно в 2023 году.

Станция «Сокольники». Фото: stroi.mos.ru

МАЛЕВИЧ В АВАНГАРДЕ

«Сокольники» на Большой кольцевой линии посвятили первым станциям столичного метро. На путевых стенах, балконах и потолках разместят алюминиевые панели с изображением исторических фотографий и плакатов 40 - 50-х годов.

Фишка станции - огромное декоративное панно в стиле знаменитых художников и архитекторов-авангардистов, среди которых такие родоначальники русского конструктивизма и супрематизма как Казимир Малевич, Владимир Татлин и Эль Лисицкий. Картина займёт одну из путевых стен и часть потолка.

Где находится: около главного входа в парк «Сокольники», на Сокольнической площади между улицами Русаковская и Сокольнический Вал.

Когда откроют: в 2022 году.

САМОЛЕТ, НА СТАРТ!

«Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии строится на участке до аэропорта Внуково. А потому главной темой дизайна станции сделали авиацию. Рядом к тому же находятся улицы, названные в честь известных отечественных лётчиков и авиаконструкторов.

Станция «Пыхтино». Фото: mosinzhproekt.ru

Необычными в павильоне станут разные путевые стены. Из-за перепадов высоты в этом районе одна стена будет глухой, как на большинстве станций подземки. А другая - с панорамным остеклением и красивым видом на долину реки Ликова. Глухую путевую стену украсят хронологической лентой, посвящённой истории отечественного авиастроения. На ней появятся графические изображения советских самолетов от винтовых АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160, скопированные с их чертежей. На потолке - световые конструкции в виде цилиндров-турбин. Над эскалатором - модель самолета Ту-144.

Где находится: вдоль Боровского шоссе, в районе одноименной деревни и жилого комплекса «Солнцево Парк».

Когда откроют: в 2023 году.

Станция «Академическая». Фото: stroi.mos.ru

ДЕТАЛИ

- «Академическую» Троицкой линии украсят граффити с античными образами. Картины на путевых стенах напомнят оформление советского вуза. Эффект храма науки усилят сверкающий гранит на полу и анфилада из черных порталов.

Станция «Бачуринская». Фото: stroi.mos.ru

- «Бачуринскую» на той же ветке оформят в стиле супрематизма. Похоже, архитекторов метро очень вдохновляет творчество Малевича. Фишка станции - светильник-«турбина», который пройдет через всю платформу и станет основным источником света. Конструкция станет отсылом к цехам промышленных гигантов СССР.