В Москве к зиме подготовили более 34 тысяч жилых домов

Лето, как обычно, пролетело слишком быстро. Хотя за окном еще вполне теплая осень, коммунальные службы вовсю готовятся к зиме. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лето, как обычно, пролетело слишком быстро. Хотя за окном еще вполне теплая осень, коммунальные службы вовсю готовятся к зиме. По традиции до 1 сентября, то есть сегодня, в Москве обновили к предстоящему отопительному сезону теплосети во всех жилых домах и значимых социальных учреждениях.

«Городские службы подготовили к осени - зиме более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи зданий социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Все запланированное выполнено по графику. Работы завершены в намеченный срок - к 1 сентября».

По его словам, профилактика коммуникаций начинается в мае, сразу после отключения отопления. Почти четыре месяца в городе проходят гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях, обновляются ТЭЦ, котельные, тепловые пункты и станции, водопроводные, канализационные, газовые и электрические сети.

«Все системы и оборудование тщательно проверяются и тестируются, чтобы обеспечить их бесперебойную работу и не допустить возможные сбои», - подчеркнул Бирюков.

ЦИФРЫ

К зиме столичные тепло- и энергокомпании подготовили:

- более 17 тысяч километров тепловых сетей;

- 10,5 тысячи тепловых пунктов;

- 182 котельных;

- 24 насосно-перекачивающих станции;

- 13 ТЭЦ;

- 116 тысяч километров электрических сетей;

- 163 высоковольтные и 20,6 тысячи трансформаторных подстанций.

Сотрудники «Мосводоканала»:

- провели профилактический осмотр более 13 тысяч километров водопроводных и порядка 5 тысяч километров канализационных сетей;

- отремонтировали 623 пожарных гидранта и более 2,5 тысяч колодцев.

Мастера «Мосгаза»:

- отремонтировали более 2,2 тысячи километров газовых сетей;

- обновили 244 газораспределительных пункта;

- реконструировали 43 километра газопровода.

Дорожные службы до конца октября:

- обновят асфальтобетонное покрытие на почти 2,8 тысячах участках дорог общей площадью свыше 23 миллионов квадратных метров;

- отремонтируют более 30 мостовых сооружений.